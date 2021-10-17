Gi-hun İçin Squid Game'deki En Zor Oyun Hangisiydi?

Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae, canlandırmış olduğu karakter için Squid Game'deki en zor oyun hangi oyundu sorusunu yanıtladı. Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan, hayatta kalma çabasını merkezine alan bir film olan Squid Game'de büyük miktarda para ödülü için bir araya gelen ve herkesin birbirine karşı ölümcül bir rekabet içerisinde olduğu bir yarışmanın bütün katılımcılarına çeşitli oyunlar oynatılıyor.

Bu oyunların her bir yarışmacı için büyük bir önemi bulunuyor çünkü oyunları başarılı bir şekilde tamamlayamayan oyuncular hayatını kaybediyor. Dizinin senaryosuna genel olarak bakılacak olursa benzer konuları işlemiş pek çok film ve dizi bulunuyor. Peki, Squid Game nasıl oldu da diğer film ve dizilerden ayrılarak kendini özel bir konuma getirdi?

Bunun oldukça kısa bir cevabı var: Oyuncuların performansı, dizinin kusurlarını, eksiklerini ve diğer yönlerinin önüne geçerek izleyicilerin bütün odağını oyunculara vermesini sağlıyor. Gi-hun'ı oynayan ve dizinin başından sonuna kadar izleyicileri yönlendirme görevini üstlenen Lee Jung-jae ve ona eşlik eden HoYeon Jung, Park Hae-soo, Yeong-su Oh ve Ju-Ryoung Kim gibi oyuncuların sergilemiş olduğu performans sayesinde dizi seyircileri kendisine bağlayabiliyor.

Dünyanın dört bir yanından izleyicilerin Squid Game'i bu kadar beğenmesini ve dizinin popüler hale gelmesini sağlayan oyunculardan biri olan Lee Jung-jae, yakın bir zamanda yapmış olduğu bir açıklamada en çok hangi oyunun Gi-hun karakteri için zor olduğunu söyledi.

Başrol Oyuncusu Cevapladı: Squid-Game'deki En Zor Oyun Hangisiydi?

Lee, çekmesi en zor oyunun şeker kalıbı oyunu olduğunu ancak Gi-hun ile Sang-woo'nun yüzleşmesin içeren final oyununun çok daha zor olduğunu söyledi. Lee, final oyununa hem karakterin duygusal durumu hem de hava şartlarını dikkate alarak yaklaştı. Lee'ye göre bu oyunun zor olmasının ilk nedeni, Gi-hun bütün bu oyunlar yüzünden çok incindi ve hayatta kalabilmek ve büyük ödülü kazanmak için en yakın arkadaşı Sang-woo'nun kendisine ihanet etmesi yüzünden büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Lee'ye göre Squid Game'deki en zor oyun olan final oyunu duygusal açıdan çok zorlayıcıydı ama tek zorlayıcı yanı bu değildi. Lee, o sahnenin çekildiği mevsimin kış mevsimi olduğunu, havanın da çok soğuk olduğunu ve üstelik Kore'nin kışının dondurucu bir soğuğu olduğunu belirtti. Oyuncunun açıklamasına göre o sahne yaklaşık 4 gün gibi bir sürede çekildi, bu nedenle de orada çalışan herkes için hem duygusal hem fiziksel açıdan çok zorlayıcı oldu.