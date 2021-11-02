Squid Game Kripto Para ile Milyonlarca Dolarlık Vurgun Yapıldı

Squid Game kripto para ile dolandırıcılık yapıldı. Dolandırıcılar SQUID olarak isimlendirilen kripto para ile milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Söz konusu projenin internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına ulaşılamıyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Squid Game Kripto Para Projesi ile Dolandırıcılık Yapıldı

Dünya genelinde çok kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Squid Game isimli diziden ilham alınarak oluşturulan ancak diziyle resmi bir bağlantısı bulunmayan SQUID isimli kripto para projesi ile dolandırıcılık gerçekleştirildi.

Netflix tarafından resmi olarak onaylanmayan SQUID adlı kripto para, ekim ayının sonlarında ön satış ile piyasaya sürüldü ve SQUID'in değeri bir kuruşun biraz üzerindeydi. Kripto para biriminin değeri yalnızca birkaç gün içerisinde yüzde 310 bin yükseldi. Öyle ki SQUID'in değeri 2 bin 800 doların üzerine kadar çıktı fakat bu yükseliş çok kısa sürdü.

Değeri çok hızlı bir şekilde yükselen ve aniden inanılmaz bir şekilde düşen kripto para birimi, büyük bir dolandırıcılık skandalı ile gündeme geldi. SQUID'in değeri pazartesi günü sabah saatlerinde 0 doları gördü. Değerin 0 doları görmesinin ardından yatırımcılar, projeyi oluşturan kişilere ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Kripto para projesinin Twitter hesabı ve internet sitesine ulaşılamıyor.

Söz konusu kripto para biriminin yaratıcılarının "Rug Pull" olarak isimlendirilen dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu dolandırıcılık türü, kripto para biriminin yaratıcılarının kripto paraların tamamını nakite çevirip havuzu boşaltması ve projeyi terk etmesi ile gerçekleşir.

Projenin başından itibaren SQUID'in aldatma olduğuna yönelik birçok işaret bulunuyordu. Örneğin internet sitesi, tuhaf bir şekilde çok sayıda yazım ve dilbilgisi hataları içeriyordu. İnsanlar satın alma işlemini gerçekleştirebiliyordu fakat satma işlemine izin verilmiyordu.

SQUID, kripto para dolandırıcılığının ilk örneği değil. Bu yılın başlarında The Mandalorian'dan ilham alınarak çıkarılan bir kripto para biriminin de dolandırıcılık olduğu ortaya çıkmıştı. Yatırımcıların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor.

Kripto para birimi SQUID'i oluşturan kişilerin yaklaşık olarak 3,38 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.