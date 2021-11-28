Squid Game Oyunu Çıktı: Hemen İndirin!

Squid Game oyunu, bağımsız bir geliştirici tarafından kısa bir süre önce geliştirilerek oyuncuların deneyimine sunuldu. Squid Game, birkaç ay önce Netflix'te yayımlandı ve yayına girdiği birinci haftada oldukça önemli bir izlenme sayısına ulaştı.

Son derece popüler bir dizi haline gelerek kendisi ile aynı ada sahip bağımsız bir video oyununun geliştirilmesi için video oyununun geliştiricisine ilham kaynağı oldu. Bunun yanı sıra YouTube'daki pek çok içerik üreticisi de Squid Game'i gerçek hayata uyarlayarak eğlenceli videolar elde etti. Dizinin bazı hayranları, dizideki oyunları Grand Theft Auto Online, Counter Strike Global Offensive ve Roblox'a getirdi.

Eylül 2021'de hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan yapım, karanlık bir organizasyon tarafından düzenlenen, ölümcül oyunlarla dolu bir yarışmaya ve yarışmayı kazanmak için ortaya canını koyan katılımcılara odaklanıyor.

Yarışmadaki oyunların tamamı çocuk oyunlardan oluşuyor. Örneğin "red light, green light" yani "kırmızı ışık, yeşil ışık" oyununda katılımcıların kırmızı ışıkta durması, yeşil ışıkta hareket etmesi gerekiyor. Kırmızı ışık yandığında hareket edenler ölüm ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

Squid Game Oyunu Şimdi İndirilebilir

Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken pek çok hayran dizideki oyunları oynayabileceği bir video oyununun çıktığını duymaktan mutluluk duyabilir. Geliştirici Farwal, popüler video oyunu platformu itch.io'da yayımlanan oyununu tanıtmak için Twitter'ı kullandı.

Oyuncular hala geliştirilmekte olan halat çekme oyunu gibi oyunların yanı sıra "kırmızı ışık, yeşil ışık" ve kırılabilir cam oyunlarını oynayabilir. Farwal, daha fazla güncellemenin oldukça yakın bir zamanda geleceğini ancak oyunun 1.0 sürümünün şu anda ücretsiz indirilebileceğini belirtti.

Sayfada video oyununun yalnızca yirmi altı saat gibi kısa bir zaman diliminde geliştirildiği iddia ediliyor. Eğer doğru ise bunun inanılmaz derecede etkileyici olduğuna ayrıca dikkat çekmek gerekiyor.

Öte yandan oyununun telif hakkı ve benzeri sorunlara yol açma potansiyeli kesinlikle var ancak Squid Game'in daha çok tanınmasını ve hayranlar için dizinin daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayaibleceğinin de unutulmaması gerekiyor.

Büyük bütçe ayrılan resmi bir Squid Game oyunu görmenin de an meselesi olduğu söylenebilir. Dizinin dünya çapındaki başarısı gereği ilgi çekici bir video oyununun önümüzdeki yıl içinde duyurulması muhtemel görünüyor.