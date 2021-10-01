Squid Game'in Roblox Sürümleri Geliştirildi (Video)

Netflix'in son zamanlarda en popüler yapımlarından biri olan Squid Game'in Roblox versiyonu geliştirildi. Oyun geliştiricileri, çocuk oyunlarının ilginç bir şekilde ele alınmasını içeren Güney Kore yapımındaki bir hayatta kalma oyununu Roblox'a getirdi.

Oyun platformu Roblox, Netflix'in izleyicilerle buluşturduğu son hayatta kalma programına dayanan dizisinin kopyası ile taştı. Platformun trend bölümünde şu anda "Squid Game" ve "Red Light, Green Light" gibi başlıklar yer alıyor. Bu oyunların görüntülenme sayısı da toplamda on milyonlara ulaşmış durumda.

Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanan dizi, 17 Eylül'de izleyici kitlesi ile buluşturulan yeni bir Güney Kore yapımı olarak çıktı. Platformun kütüphanesine eklenmesinin ardından kısa bir süre içinde dünya çapında büyük bir ilgi topladı. Öyle ki Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede en çok izlenen Netflix yapımı oldu. Netflix'e göre dizi o kadar beğenildi ki tüm zamanların en çok izlenen dizisi olma yolunda ilerliyor.

Dizinin konusu, çok büyük bir borcu olan Seong Gi-Hun'ın çevresinde ilerliyor. Dizide çaresiz durumda kalan Gi-hun adlı bir kişiye yarışma teklifi yapılıyor. Teklif başlangıçta Gi-Hun'ın ilgisini çok fazla çekmese de içinde bulunduğu durumun içinden çıkamadığını anladığında kendisine verilen numarayı arıyor ve yarışmaya son katılan kişi oluyor.

Yarışmada 400'ün üzerinde katılımcı bulunuyor. İlk oyun, katılımcıların kırmızı ışık yandığında durmasını, yeşil ışık yandığında ilerlemesini gerektiriyor. Oyunda ayrıca süre de bulunuyor. Bu sürenin sonunda yerinden hareket etmeden duran, çizginin gerisinde kalan kim varsa ölüyor. Benzer şekilde kırmızı ışık yandığında hala hareket eden, dengesini koruyamayan kişiler de ölüyor. Katılımcılardan ilk kişi hayatını kaybedene kadar kimsenin oyun sırasında öleceğinden haberi olmuyor.

Squid Game Roblox'ta Nasıl Görünüyor?

Roblox'taki geliştiriciler de dizinin ilk oyununu Roblox'a getirdi. Öyle ki şu anda platformun trendler kısmını çoğunlukla dizinin kopyaları oluşturuyor. Kırmızı ışık yandığında durulan, yeşil ışık yandığında ilerlenen oyun, Roblox'ta oldukça büyük ilgi gördü.

Squid Game'in Roblox'a uyarlandığı oyunların her biri, dizinin farklı yönlerini ele alıyor. Örneğin biri hayatta kalma oyunlarına ağırlık verirken başka bir oyun ise diziyi oyuna hapisten kaçış şeklinde uyarlıyor.

Flamingo adlı bir YouTuber'ın oynadığı oyun da yukarıda bahsedilen oyunun Roblox uyarlamasını içeriyor. Oyundaki ana hedef, kırmızı ışık yandığında oyuncuların durması, yeşil ışık yandığında ise ilerlemesi.

Roblox'un kitlesinin büyük bir bölümünü çocuklar oluşturuyor. Bu tür oyunların popüler ve yaygın olması bu nedenle sakıncalı olabilir. Öte yandan geliştiricilerin bu tür oyunları genellikle izin almadan geliştirdiğini de unutmamak gerekiyor.