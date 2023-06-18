Squid Game’den Bir Oyun Daha: The Challenge Bu Sene Başlıyor!

Netflix 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon abone kazandı. Almış olduğu çeşitli güvenlik önlemleri sonrasında eleştirilen Netflix, kararının arkasında durmanın meyvelerini topluyor. Amazon, Disney ve Paramount gibi rakiplerin yakın takibinde olan platform projelerini tittizlikle yürütüyor.

Squid Game'den Bir Oyun Daha

Dizi ve film izleme platformu Netflix, son dönemde popüler olan Squid Game dizisi için farklı bir projeye imza atıyor. Squid Game'den esinlenerek düzenlenecek dizi etkinliklerinde 456 kişi büyük ödül için mücadele edecek. Yarışmacıların nasıl seçileceği hakkında herhangi bir bilgi vermeyen oyun ekibi, orijinal dekorasyonunu içerisinde yer alan yeşil ışık ve bebek dekorasyonunu yeniden canlandıracak.

10 bölümden oluşan oyunda kazanan yarışmacı 4,56 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İlk gösterim sonrası olumlu yorumlar alan dizi heyecanla bekleniyor. Mayıs ayı itibariyle 1,5 milyardan fazla izlenme alan Squid Game kasım ayında The Challenge adlı dizisi için prömiyer yapacak.