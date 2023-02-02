Squid Game Yarışması Katılımcıları Hile Yapıldığını İddia Ediyor

Geride bıraktığımız yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başaran Squid Game, tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yakın zamanda İngiltere'de çekilen Squid Game: The Challenge isimli yarışma, dizideki yarışmayı gerçek dünyaya taşımayı amaçlıyordu. Ancak iddialara göre yarışmada yanlış giden birçok şey var.

Geçtiğimiz günlerde yarışmada oyunculara fiziksel acı çektirildiği iddia edilmişti. Öte yandan yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Squid Game yarışmasında hile yapıldı.

"Gerçek Bir Yarışma Değil, TV Şovuydu"

Rolling Stone'a açıklamalarda bulunan yarışmanın eski oyuncuları, içlerinde TikTok ve Instagram influencerlarının da yer aldığı belirli bir grubun yarışma sonuçları ne olursa olsun bir şekilde sonraki tura çıktığını iddia etti.

Londra'da çekilen yarışmaya katılanlardan biri yaşanan olayları, "Gerçekten bir yarışma programı değildi. Bu bir TV şovuydu ve biz de temelde bir TV şovundaki figuranlardık." dedi. Eski yarışmacılar, bu iddialarına kanıt olarak yarışma düzenleyicisinin bazı oyuncuların Londra'ya gidiş ve dönüş biletlerini yarışma başlamadan çok daha önceden aldığı bilgisini gösteriyor.

Basında kısa sürede yankı bulan olay, yarışmanın birçok yönüyle dizideki senaryoya benzemesi sebebiyle ilgi çekti. Hatırlayacağınız üzere fiziksel acının yoğun olduğu dizide aynı zamanda yarışmada hile de yapılıyordu.