Squid Game Yönetmeni 2. Sezon Açıklaması ile Şaşırttı

Squid Game yönetmeni 2. sezon açıklaması ile Netflix'e göz kırptı. Dizisinin yaratıcısı olan Hwang Dong-hyuk, çok daha eğlenceli bir Squid Game sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamalar Netflix hayranlarını meraklandırdı.

Squid Game'in yaratıcısı Associated Press'e verdiği bir röportajında, "İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep ve çok fazla sevgi var. Yani neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum! Ama söyleyeceğim, gerçekten ikinci bir sezon olacak." dedi.

Netflix temsilcileri ise Squid Game Sezon 2 hakkında daha fazla yorum yapma talebine yanıt vermedi.

Gerçekten ikinci bir sezon olacak. Şu an kafamda. Şu anda planlama sürecindeyim. Ama bunun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sana söz veriyorum. Gi-hun geri gelecek, dünya için bir şeyler yapacak.”

Squid Game Yönetmeninden 2. Sezon Açıklaması Geldi

Netflix'in "Squid Game" dizisinin ilk sezonu, Lee Jung-jae'den Seong Gi-hun ve Park Hae-soo'dan Cho Sang-woo da dahil olmak üzere 456 çaresiz yarışmacıyı, birden fazla tur içeren gizemli ve ölümcül bir hayatta kalma oyununda birbirleriyle yarışmasını ele alıyor.

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları bulunuyor.

Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığı için yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

17 Eylül'de başlayan “Squid Game”in dokuz bölümlük ilk sezonu Hwang Dong-hyuk tarafından yazıp yönetildi ve kısa sürede LeBron James gibi büyük hayranların ilgisini çekti. (James, Squid Game finalini beğenmediğini açıkladı, bu yüzden belki de ikinci sezon için en heyecanlı kişilerden biri olabilir.)

Netflix, Squid Game dizisinin bugüne kadar kaç hane tarafından izlendiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre dizi, bu zamana kadar toplamda 142 milyon kullanıcı tarafından izlendi. Böylelikle Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.

Popüler dizi Squid Game, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 94 ülkede ilk sırada yer almayı başardı. Netflix'in başarılı diziye toplamda 24,1 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı. Dizide toplamda 9 bölüm yer alıyor.