Squid Game Yönetmenine Göre En Zor Oyun Hangisiydi?

Squid Game yönetmeni en zor oyunu açıkladı. Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, turnuvanın altı hayatta kalma oyunundan hangisinin çekilmesinin en zor olduğunu ortaya koydu.

Ölüm oyunları türündeki diğer film ve şovlardan farklı olarak Squid Game, kendi oyunlarında Güney Kore'deki popüler çocukluk oyunlarından (çoğu Koreli olmayan izleyiciler için uluslararası benzerleri olan) ilham alarak kendisini farklı kılıyor.

Fakat bu formül, Bridgerton'ın önceki izleyici rekorunu paramparça ederek Netflix'in tüm zamanların en popüler dizisi haline gelmesiyle dünya çapındaki izleyiciler arasında başarılı olduğunu kanıtladı.

Squid Game yönetmeni en zor oyunu açıkladı

Squid Game turnuvası toplamda altı oyundan oluşuyor: mugunghwa kkochi pieotseumnida (veya kırmızı ışık, yeşil ışık), seoltang bbopki (veya şeker oyunu), halat çekme, misketler, köprü atlama ve son olarak tabii ki Squid Game.

Çok çeşitli oyunlar, izleyicileri meydan okumadan meydan okumaya tetikte tuttukları için izleyiciler için eğlenceliydi, ancak çekim ekibi açısından bakıldığında, her bir Squid Game oyunu setini organize etmek açıkça zordu.

THR ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Hwang, şovun ilk oyunu olan kırmızı ışık, yeşil ışığın çekilmesinin en zor oyun olduğunu açıkladı. Hwang, serinin ilk oyununu bitirmenin baskısını açıkladı ve "İyi gitmesi gerekiyordu çünkü seyirciler için ilk izlenim olacak şey buydu" dedi.

Lojistik olarak, sahne, genişletilmiş sekans için mükemmel olması gereken 300'den fazla sanatçıyı içeriyordu. Yazar-yönetmenin neler söylediğini sizler için özetledik:

"Bu ilk oyundu ve aynı zamanda setteki ilk günlerden biriydi ve iyi gitmesi gerekiyordu çünkü seyirciler için ilk izlenim olacaktı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerçekten zorlayıcıydı. İnsanların dizinin geri kalanını izlemek istemesi için yeterince büyük bir etkiye sahip olması gerekiyordu. 10 yıldan fazla bir süredir sadece hayal etmiştim ve bunu hayata geçirmek... Birçok düzeyde en zorlu sahneydi."

Birçok yönden sahne, Hwang'ın yapımında yaklaşık on yıl geçirdiği bir vizyonun yansımasıydı. İlk oyunun tüm serideki en ikonik dizilerden biri haline gelmesiyle, onun ve ekibinin çabaları açıkça karşılığını verdi.

Her turda unutulmaz melodiyi söyleyen animatronik bebek, sosyal medyada sayısız parodiye ve cosplaye ilham vererek, pop kültürünün anında tanınan bir fikstürü haline geldi.