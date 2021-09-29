Squid Game'deki Telefon Numarası Gerçekmiş: Sahibine Büyük Teklif!

Squid Game'deki telefon numarası gerçek çıktı. Dizide yer verilen numara görünüşe bakılacak olursa Güney Koreli bir kişi tarafından kullanılıyor. Numaranın sahibi, dizide numaraya açık bir şekilde yer verilmesinden ötürü hiç tanımadığı kişiler tarafından arandığını belirtti.

Numaranın sahibi, bu ilginç durumla karşılaştığını bildirdikten sonra numara için teklif almaya dahi başladı. Eylül ayında piyasaya sürülen, Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan ve yönetilen dizi, kısa süre içinde hayranların gözdesi oldu.

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

Numaranın sahibi tarafından paylaşılan bilgilere bakılacak olursa dizideki yarışma görevlisi tarafından verilen numaranın aslında gerçekte bir sahibi vardı. SCMP'nin (South China Morning Post) aktardığı bilgilere göre bu telefon numarası, Gyeonggi eyaletinde yaşayan 40'lı yaşlarda bir kişiye aitti.

Dizinin Netflix'e gösterime girmesinden bu yana 4.000 telefon görüşmesi aldığını belirten numaranın sahibi, başlangıçta numarasının dizi yüzünden ifşa olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle ilk başta gelen aramaların Squid Game'dan kaynaklandığını düşünmedi. Telefon numarasının gerçekteki sahibi ancak arayanlar ona kendilerini neden aradığını söylediğinde olanların farkına varabildi.

İsmini vermeyen kişi, kendisini arayanların genellikle çocuk yaşta olduğunu ve hatta insanların aramak için çoğunlukla sabahın erken saatlerini seçtiğini söyledi. Numarayı arayanlardan bazıları, iddiaya göre numara sahibine normal mesaj ve fotoğraflar da gönderiyor.

Squid Game'deki Telefon Numarası İçin Ne Kadar Teklif Edildi?

Güney Kore'den Huh Kyung-young adlı bir başkan adayı, kişinin mağduriyetini çözmek için telefon numarasını satın almayı teklif etti. Huh Kyung-young, sahibini oldukça mağdur eden numarayı satın almak için 100 milyon won (yaklaşık 85 bin dolar) ödeme yapmayı teklif etti.

Öte yandan Netflix'in de devreye girdiği, sorunu çözmek için numaranın sahibi ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi ancak Squid Game'deki telefon numarasının gerçek sahibi, 10 yıldır bu numaraya sahip olduğu için numarasını satmak istemiyor.