Sri Lanka'da, Drone ve İnsansız Hava Araçları Yasaklandı

Geçtiğimiz hafta 300’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sebebiyle tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Sri Lanka, ülkede drone ve insansız hava araçlarını yasakladı.

Ülkeyi kana bulayan saldırılar, Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında üç kilisede, başkent Colombo'da da üç otelde, Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde düzenlenmişti.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen terör saldırılarında 359 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

IŞİD’in üstlendiği bombalı saldırıların ardından ülkedeki güvenlik seviyesini en üst seviyeye taşıyan Sri Lanka hükümeti, drone ve insansız hava araçlarının kullanılmasını yasakladı.

Öte yandan ülkede terör tehdidi henüz geçmiş değil. Sri Lanka polisinin bugün Kolombo’nun 35 kilometre doğusunda Pugoda’daki bir çöplükte şüpheli bir nesneyi imha ettiği öğrenildi.

Sri Lanka, terör saldırılarının ardından yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını önlemek için Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlamalar getirmişti.