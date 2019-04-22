Sri Lanka, Terör Saldırısının Ardından Sosyal Medyaya Kısıtlama Getirdi

Sri Lanka, 290 kişinin kişinin ölümüne ve en az 450 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırıları sonrasında sosyal medya uygulamalarına kısıtlama getirdi.

Tüm dünyada büyük bir şok yaratan saldırılar, Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında üç kilisede, başkent Colombo'da da üç otelde, Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde düzenlenmişti.

Türkiye’nin Sri Lanka Büyükelçiliği, saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında iki Türk mühendisin de olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka hükümeti, eş zamanlı terör saldırılarının ardından ülkede sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlamalar getirdi. Yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını önlemek için alınan karar, Facebook, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi pek çok platformu kapsıyor yer alıyor.

Sri Lankalı yetkililer, geçtiğimiz yıl ülkedeki Müslüman topluluklara yönelik şiddet görüntülerinin Facebook’ta viral olması sebebiyle sosyal medya uygulamalarına erişimi engellemişti.

Diğer ülkeler de, özellikle şiddet olayları sonrasında yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını engellemek amacıyla benzer yöntemlere başvuruyorlar.

Bir başka Asya ülkesi Hindistan, 2012 yılında başkent Delhi’de 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğramasının ardından başlayan dev protestolar sonrasında Facebook’a erişimi kısıtlamıştı.