260 Milyon Dolara Satılan SsangYong Elektrikli Araba Üretecek

SsangYong 260 milyon dolara el değiştiriyor. Edison Motors yaptığı açıklamada, SsangYong'u elektrikli araç odaklı bir otomobil üreticisine dönüştürmeye odaklanarak üç ila beş yıl içinde değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Borç yüklü Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong Motor, yeni sahibiyle birlikte yeni bir başlangıç ​​yapmak istediği için, Çarşamba günü altı yaşındaki elektrikli araç girişimi tarafından yönetilen bir grubu tercih etti.

SsangYong teklif fiyatı, üyelerinin bağış toplama gücü ve gelecek planları gibi faktörlere dayanarak Güney Koreli bir yatırım fonu içeren Edison Motors liderliğindeki konsorsiyumu seçtiğini söyledi. Sektör kaynaklarına göre, anlaşmanın yaklaşık 260 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

SsangYong, mahkemenin velayeti altında ve satış için mahkeme onayına ihtiyacı var. SsangYong ve konsorsiyumun Kasım ayı sonuna kadar nihai bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

2015 yılında kurulan Edison, elektrikli otobüsler üretiyor ve ticari kamyonlar geliştiriyor. SsangYong'u binek otomobil pazarında potansiyel bir dayanak noktası olarak görüyor ve otomobil üreticisinin Pyeongtaek'teki tek otomobil fabrikasında yolcu elektrikli araçlarını seri üretmeyi hedefliyor.

SsangYong 260 milyon dolara satışta

SsangYong, 1997'deki Asya mali kriziyle dağılan Güney Koreli bir holding olan SsangYong Group'un çekirdek birimiydi. 2004'te Çin'in SAIC Motor'u tarafından, ardından 2009'da mahkeme heyetine girdikten sonra Hindistan'ın Mahindra & Mahindra tarafından satın alındı.

Otomobil üreticisi kalıcı bir iyileşme sağlamak için son zamanlarda mücadele etti. Üretimi 2020'de %20 düşüşle yaklaşık 106.000 araca düştü ve Aralık ayında mevcut alıcılığa girmek için başvuruda bulundu.

Şirket ayrıca mevcut Pyeongtaek tesisini üç ila beş yıl içinde satmayı ve aynı şehirde elektrikli araçlara odaklanmak için yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Bu fabrikada hem elektrikli araç hem de araç ekipmanları üretimi yapılacak.

SsangYong; Hyundai Motor, Hyundai iştiraki Kia, GM Korea ve Renault Samsung Motors ile birlikte Güney Kore'deki beş binek araç üreticisinden biridir.

Önde gelen küresel otomobil üreticisi gruplarının bir parçası olmalarına rağmen, GM Korea ve Renault Samsung, kısmen işçi sendikalarıyla kronik anlaşmazlıklara sahip olarak, düşük fabrika yatırımları ve diğer aksiliklerle mücadele etti. Çıktıları ise son yıllarda SsangYong'unkine benzer düşük seviyelerde kaldı.