SSB, Savunma Sanayisinde Staj Yapmak İsteyenler İçin Proje Başlattı

Savunma Sanayii Başkanlığı, yetenekli Türk gençlerinin savunma sanayii şirketlerinde staj yapmasını kolaylaştıracak yeni bir projenin altına imza attı. Vizyoner Genç ismi ile açıklanan proje kapsamında, birçok üniversite öğrencisinin Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinde staj imkanı yakalayacakları belirtildi.

Vizyoner Genç Projesi kapsamında yapılan çalışmalara yenilerinin ekleneceğini duyuran Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilerin yararlanabilecekleri staj imkanları sunmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Gençleri savunma sanayisinin içerisine entegre ederek, milli üretim farkındalığı yaratmak amacında olduklarını dile getiren başkanlık, birçok şirketin stajyer kabul edeceğini duyurdu.

Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde gerçekleştirilen tanıtımın ardından, gençlerin kariyer planlamalarında yanlarında olmak amacıyla yayın hayatına başlayan Vizyoner Genç internet sayfasından Türk savunma sanayisinin amiral gemisi konumundaki ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN gibi firmaların iş ilanlarına ulaşılması sağlandı. Bu hizmete son olarak staj duyuruları eklendi. "vizyonergenc.com" internet sayfası üzerinden güncel savunma sanayisi gelişmelerinden haberdar olunabiliyor, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlarla tavsiyeler öğrenebiliyor, güncel staj ve iş olanaklarını takip edilerek ilanlara başvuruda bulunulabiliyor.