1 TB SSD'li Mouse Geliştirildi: XPG Vault

SSD ile mouse bir araya geldi. XPG Vault olarak isimlendirilen oyuncu faresinin içerisine SSD entegre edildi. Böylelikle oyuncular, video oyunlarını fare ile birlikte istedikleri yere götürebilecek. Kulağa oldukça ilginç gelen ürüne dair merak edilen detaylar haberimizde.

SSD'li Mouse XPG Vault Özellikleri Neler?

Günümüzde taşınabilir SSD ve HDD'lerin fiyatı oldukça pahalıdır. Bu durum, PC oyuncularının favori oyunlarını yanında taşımasını zor hale getirmektedir. Oyun aksesuar şirketi XPG, bu sorunu çözmek için kollarını sıvadı ve çılgın konsepte sahip bir ürün geliştirdi.

XPG Vault olarak isimlendirilen oyuncu faresinin içerisinde bir SSD entegre edildi. Mouse'un içerisinde yer alacak SSD'nin 1 TB boyutunda olduğu açıklandı. Kablolu mouse, 985 MB/sn veri aktarım hızı ile dikkat çekiyor.

Farenin içerisinde yer alan SSD'deki veriler Gaming Launcher isimli yazılım ile aktarılacak. SSD ve fareyi bir araya getiren şirket, çok yakında satışa sunacağı mouse ile oyunları taşımayı oldukça kolay ve pratik hale getirecek.

XPG Vault, tasarım konusunda diğer mouse'lara oldukça benziyor. USB Type-C kablosuna sahip olan farenin yüzeyinde siyah renk yer alıyor. Mouse'un avuç kısmına denk gelen bölümünde XPG logosu bulunuyor. Farenin logosunda ve tekerleğinde yeşil ve mavi renkler mevcut. Renkler konusunda bir kişiselleştirmenin olup olmayacağı bilinmiyor.

Ergonomik bir tasarıma ve yüksek performanslı bir SSD'ye sahip olan mouse'un DPI dahil olmak üzere bazı özelliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Şirket, oyuncular tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan oyuncu faresini Las Vegas'ta düzenlenecek CES (Consumer Electronics Show) 2022 etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Farenin içerisine SSD entegre edilmesi, oyunlar başta olmak üzere verilerin taşınabilirliği sorununu ortadan kaldıracaktır fakat bu yeni bir soruna yol açabilir. Normalde SSD'ler kasanın içerisinde sabit bir şekilde duruyor fakat mouse'da sürekli olarak hareket halinde olacak. Ayrıca mouse'lar özellikle çevrim içi odaklı oyunlarda çok sert kullanılabiliyor. Bu faktörler, SSD'nin bozulmasına sebep olabilir.

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