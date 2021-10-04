SSD'ler Sanıldığı Kadar Güvenli ve Dayanıklı Değil

Söz konusu şey depolama birimleri olduklarında genel kanı, SSD sürücülerin HDD sürücülere nazaran çok daha güvenilir ve dayanıklı olduklarından yanadır. Öte taraftan yeni bir araştırma, durumun sandığımız kadar da gerçek olmadığını gözler önüne seriyor.

SSD'ler Düşündüğünüz Kadar Dayanıklı ve Güvenli Değil

HDD'ler sahip oldukları karmaşık mekanik yapıları nedeniyle hem daha yavaş, hem de daha hassas depolama birimleridir. Buna karşın SSD'ler sadece baskılı devre üzerinde bulunan yongalardan oluşmaları sayesinde hem daha hızlı, hem daha hafif, hem daha sessiz hem de darbelere karşı daha dayanıklı yapılara sahiptirler. Tabii ki bu avantajlar, aynı kapasitede depolama birimleri için ekstra maliyete sebep olur.

Backblaze tarafından yapılan yeni bir araştırma ise SSD'lerin dayanıklı ve güvenli yapısının 'lanse edildiği kadar' gerçek olmadığına işaret ediyor. Şirket bu araştırma için hem HDD hem de SSD modellerini teste soktu ve aynı iş yükü ile aynı işlevleri yerine getirerek önemli analizlere imza attı.

Yapılan analizin sonucunda HDD sürücülerin yıllık arıza oranının %1,38 oranında olduğu belirlendi. Söz konusu şey SSD sürücüler olduğunda ise yıllık arıza oranı %1,05 idi. Bu, SSD'lerin halen avantajlı olduğu anlamına geliyor ancak aradaki fark pek çoğumuzun düşündüğümüz kadar keskin değil.

Şirket araştırmayı detaylandıran blog yazısında "Her iki sürücü türü de oldukça genç olduğunda SSD'lerin daha az arıza yaptığına dair bazı kanıtlarımız var ancak aradaki fark çok fazla değil." ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ise "Bu noktada maliyet, ihtiyaç duyulan hız, enerji tüketimi, form faktörü gibi gereksinimleri ve diğer faktörleri kullanarak karar vermelisiniz." ifadeleri kullanıldı.

Öte taraftan yapılan bu testin 14 aylık bir sürece dayandığını hatırlatmakta fayda var. SSD'lerin mekanik aksam sorunlarının olmadığını göz önüne aldığımızda, uzun vadeli yıllık arıza oranı arasındaki farkın giderek açılacağını düşünüyoruz. Backblaze ise uzun vadeli verilerin değerlendirilmesi için daha çok zamana ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.

Her halükarda kısa süreli kullanım senaryolarında, aynı iş yükü ile aynı işlevler uygulandığında SSD'lerin yine de daha düşük arıza oranına sahip olduğu görülüyor. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.