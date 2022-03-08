Stadia 4.6 Android'e Yeni Kontrol Seçenekleri Getiriyor

Android için Stadia uygulamasında yapılan en son güncelleme ile Google'ın oyun akış hizmetinin hareket kontrolleri, yenilenmiş bir dokunmatik oyun kumandası ve daha birçok kontrol özelliği kazanıyor.

Bu yeni özelliklere APK Insight yardımıyla Google'ın Play Store'a yüklediği uygulamanın en son sürümünün derlemesinden ulaşıldı. Bu dosyaların derlemesini inceleyenler gelecekteki olası özelliklerle ilgili çeşitli kod satırlarını buldu. Yine de Google'ın bu yeni özellikleri herkese açık sunup sunmayacağı hakkında net bilgi yok.

Stadia için "Cihaz Hareketi" Kontrolleri

Başlangıçta Stadia yalnızca iki temel kontrol seçeneği sunmuştu. PC oyuncuları için geleneksel klavye ve fare ve konsol oyuncuları için kontrol cihazı. Geçen yıl bu seçenekler, yalnızca cihazınızın dokunmatik ekranıyla Humankind gibi oyunları oynamanın kullanışlı bir yolu olan "Direct Touch" ile genişletilmişti

Stadia 4.6'da, "Cihaz Hareketi" adı verilen yeni bir kontrol şeması üzerinde çalışıldığını görüyoruz. Anladığımızk kadarıyla Android'deki Stadia uygulaması, telefonunuzu hareket ettirme şeklinize bakacak ve bunu oyuna entegre edecek.

chrome.cloudcast.client.framework.devicemotion.proto DeviceMotionConfig_GamepadField

DeviceMotionConfig_Sensor

DeviceMotionConfig_SensorToGamepadFieldConfig get:tiltAngle

Bunun en belirgin kullanımı aracı hızlandırmak, fren yapmak ve sağa sola yönlendirmek için kullanacağınız sıradan bir yarış oyunu olabilir. Bu hareket kontrollerinin Just Dance gibi bir oyun için kullanılması da mümkün ancak bu serinin hareket kontrolleri için kendi özel mobil uygulaması bulunuyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bir oyun geliştiricisinin Stadia oyunları için hareket kontrollerini etkinleştirmeyi seçebileceği birçok farklı yol göz önüne alındığında, uygulamada "oyuna özel" hareket kontrollerinin bulunduğu bir kod var.

chrome.cloudcast.client.mobile.app.touch_gamepad/utils/game_specific_devicemotion_configs.dart

Bunlar dışındaki diğer değişiklikler çok önemli görünmüyor. Çoğunlukla yazı tipi boyutunda ince ayar ve birkaç küçük şekil değişikliği ancak yine de Google'ın kontrolleri daha iyi hâle getirmek için aktif olarak çalıştığını görmek güzel.