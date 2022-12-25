S.T.A.L.K.E.R. Oyununun Geliştiricisi Ruslarla Gerçekleşen Savaşta Hayatını Kaybetti

Ne zaman çıkacağı belirsiz olan yeni S.T.A.L.K.E.R oyununun geliştirici ekibinde yer alan isimlerden biri Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta öldürüldü. Sevilen serinin yeni oyununun savaş nedeniyle geliştirilme sürecinin duraklatılmasına karar verilmişti.

2014 yılında başlayan bir çatışmanın doruk noktası olduğu düşünülen savaş aylardır sayısız can aldı. Her iki taraftan birçok kadın ve erkek, ülkeleri için savaşmak için silaha sarıldı. Tıpkı hayatın diğer kesimlerinden insanlar gibi oyun geliştiricileri ve programcıları da anavatanları için verilen mücadeleye katılmayı seçtiler ve ne yazık ki Ukraynalı bir S.T.A.L.K.E.R geliştiricisi Volodymyr Ezhov öldürüldü.

Volodymyr Ezhov who was involved in the creation of Alexander (RTS/RPG from 2004), Cossacks 2 (RTS, 2005), Heroes of Annihilated Empires (RTS/RPG, 2006) and STALKER: Clear Sky (2008) was killed in Ukraine. Loki from Call of Pripyat has (a younger version of) his face. pic.twitter.com/1Jjs2i961O — Warlockracy🌻 (@warlockracy) December 24, 2022

Volodymyr Ezhov'un Geçmişi

Volodymyr Ezhov, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008), Alexander (2004), Cossacks 2 (2005) ve Heroes of Annihilated Empires (2006) oyunlarının geliştirme ekibinin bir parçasıydı. Çalışmalarının bir takdiri olarak GSC Game World, yüzünü S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat'taki karakterlerden biri için kullanmıştı. Öldürüldüğü şehir olan Bakhmut, her iki taraf için de stratejik önemi nedeniyle son haftalarda yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Twitter ve Telegram'dan birçok kaynağın bildirdiği üzere Volodymyr Ezhov, Donbas cephesinde Doğu Ukrayna'daki Bakhmut şehrini savunuyordu. Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetlerinin bir üyesiydi. Volodymyr Ezhov, savaştan önce Ukraynalı oyun geliştiricisi GSC Game World'ün bir parçasıydı. 1995 yılında kurulan stüdyonun ilk genel merkezi Kiev'de bulunuyordu.

Stüdyo daha sonralarda S.T.A.L.K.E.R. ile büyük bir popülerlik kazandı. Volodymyr Ezhov bunca sürede seriyi geliştiren ekibin bir parçasıydı. Bu ayrıca bir oyun geliştiricisinin bir savaştaki ilk ölümü değil. İki ay önce Mass Exodus animatörü Andrii Korzinkin'i de aynı savaşta kaybetmiştik.