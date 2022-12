S.T.A.L.K.E.R. Oyununun Geliştiricisi Ruslarla Gerçekleşen Savaşta Hayatını Kaybetti

Ne zaman çıkacağı belirsiz olan yeni S.T.A.L.K.E.R oyununun geliştirici ekibinde yer alan isimlerden biri Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta öldürüldü. Sevilen serinin yeni oyununun savaş nedeniyle geliştirilme sürecinin duraklatılmasına karar verilmişti.

2014 yılında başlayan bir çatışmanın doruk noktası olduğu düşünülen savaş aylardır sayısız can aldı. Her iki taraftan birçok kadın ve erkek, ülkeleri için savaşmak için silaha sarıldı. Tıpkı hayatın diğer kesimlerinden insanlar gibi oyun geliştiricileri ve programcıları da anavatanları için verilen mücadeleye katılmayı seçtiler ve ne yazık ki Ukraynalı bir S.T.A.L.K.E.R geliştiricisi Volodymyr Ezhov öldürüldü.

Volodymyr Ezhov who was involved in the creation of Alexander (RTS/RPG from 2004), Cossacks 2 (RTS, 2005), Heroes of Annihilated Empires (RTS/RPG, 2006) and STALKER: Clear Sky (2008) was killed in Ukraine. Loki from Call of Pripyat has (a younger version of) his face. pic.twitter.com/1Jjs2i961O