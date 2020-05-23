Star Citizen, 11 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Cloud Imperium Games, Star Citizen için on bir gün sürecek bir Invictus Launch Week etkinliği başlattı. Bu etkinlik sırasında, çok oyunculu uzay simülatörünü ücretsiz olarak deneyebileceksiniz.

2013 yılında duyurulmuş olan Star Citizen, başarılı bir Kickstarter kampanyası ile iki milyon dolardan fazla bağış toplamıştı. Her ne kadar çıkışı için 2014 yılı planlanmış olsa da, oynanış özelliklerinin önemli ölçüde genişletilmesi ile sayısız kez ertelenmişti. Henüz tam bir çıkış tarihi verilememekle birlikte, şu anda PC platformunda v3.9 alfa aşamasında olduğunu söyleyeyim. Şu ana kadar iki yüz seksen dört milyon dolardan fazla fonlamanın yapıldığı Star Citizen, Ağustos ayı içerisinde 4.0 güncellemesine kavuşacak.

Star Citizen, uzay simülatörü, birinci kişi nişancı ve devasa çok oyunculu türlerinin bir araya geldiği bir oyun ve dört farklı oynanış modu bulunduruyor. Satın aldığınız geminizi gezip modifiye edebildiğiniz Hangar, bu modlardan bir tanesi. Arena Commander modu, diğer oyunculara veya yapay zekaya karşı çeşitli oyun türlerinde mücadele ettiğiniz bir savaş uzay simülatörü oluyor. Star Marine oyuncuların geleneksel silahlar ile birbirlerine karşı savaştığı bir mod olurken Persistent Universe ise önceki üç modu bir araya getiren bir deneyim sunuyor.

Star Citizen ücretsiz oldu

Invictus Launch Week etkinliğinin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ayağında tüm gemiler oyuncuların beğenisine sunulmuştu ama bu defa sadece UEE (Dünyanın Birleşik İmparatorluğu) gemileri denenebilecek.

Eğer siz de Star Citizen oyununu denemek isterseniz, öncelikle buradan bir hesap açmak ve Star Citizen Installer programını indirmek olacak.