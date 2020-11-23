Star Citizen İki Hafta Ücretsiz Oynanabilecek

Cloud Imperium tarafından geliştirilmesine halen devam edilen Star Citizen iki hafta ücretsiz oynanabilecek. Eğer uzay simülatörü türüne ilginiz varsa ve etkileyici bir deneyim arıyorsanız, Star Citizen aradığınız kan olabilir. Detaylar haberimizde.

2013 yılında duyurulmuş olan Star Citizen, her ne kadar çıkışı için 2014 yılı planlanmış olsa da, oynanış özelliklerinin önemli ölçüde genişletilmesi ile sayısız kez ertelenmişti. Henüz tam bir çıkış tarihi verilememekle birlikte, Ağustos ayı içerisinde de 4.0 güncellemesine kavuşmuştu.

Üç yüz milyon dolar üstü bağış yapılmış olmasına rağmen halen erken erişim aşamasında olup da türünün en gerçekçi deneyimini sunduğu söylenen uzay simülatörü, birinci kişi nişancı ve devasa çok oyunculu türlerinin bir araya geldiği bir oyun ve Hangar, Arena Commander, Star Marine ve Persistent Universe olmak üzere dört farklı mod sunuyor.

Star Citizen İki Hafta Ücretsiz Olarak Oynanabilecek

Eğer uzay simülatörü türünü seviyorsanız, en iddialı temsilcilerinden birisi olan Star Citizen oyununu sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Öyle ki her sene Aerospace Expo 2950 adı altında düzenlenen sanal uzay gemisi fuarı, yakın bir zaman önce başladı. İki hafta boyunca devam edecek ve 2 Aralık 2020 tarihinde sona erecek ve bu süreçte, oyunu herhangi bir ücret ödemeksizin indirip oynayabileceksiniz.

IAE tarafından verilen bilgiye göre ilk kez bir test uçuşu sırasında bu kadar fazla gemi oyuncuların beğenisine sunulacak. Öyle ki oyuncular yüzü aşkın gemiyi deneme fırsatı bulacaklar. Aralarında hızlı ve iyi donanımlı Crusader Mercury Star Runner gibi ilk kez kullanılabilecek olan bir gemi de var.

Aerospace Expo 2950 sırasında ayrıca New Babbage Tobin Expo Centre da ziyarete açık olacak. İstediğiniz gibi gezebileceğiniz bu alanda, Star Citizen oyununun çeşitli gemi üreticilerinin en son tasarımlarını görme fırsatınız da olacak.

Eğer Star Citizen ilginizi çekmişse ve iki haftalık süre boyunca en ince ayrıntısına kadar deneyimlemek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ancak öncesinde, eğer yoksa öncelikle buradan bir hesap açmak ve Star Citizen Installer programını indirmeniz gerekecek.