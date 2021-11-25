Star Citizen Topladığı Bağış Miktarı ile Dudak Uçuklattı!

Yıllardır geliştirilmekte olan Star Citizen, topladığı bağış miktarı ile şaşırttı. Milyonlarca oyuncu, uzay simülasyonu oyununa bağış yaptı. Peki, Star Citizen ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Star Citizen Topladığı Bağış Ne Kadara Ulaştı?

Cloud Imperium Games tarafından yıllardır geliştirilmekte olan Star Citizen ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte uzay simülasyonu oyununun duyurulduğu günden bu yana ne kadar bağış topladığı belli oldu.

İlk olarak 2012 yılında duyurulan video oyunu, bu zamana kadar toplamda 400 milyon dolar bağış topladı. Oyuna bağışta bulunan oyuncuların sayısı 3 milyon 382 bin 758'e ulaştı. Bağış yapan oyuncuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Cloud Imperium Games (CIG), yüz milyonlarca dolar toplamasına rağmen oyunun tam sürümünü hala piyasaya sürmedi. Vadedilen özelliklere bağlı kalınması nedeni ile oyunun yıllardır geliştirilmekte olduğu belirtiliyor.

Geliştirici ekip, 2012 yılında kitlesel fonlama başlattığında 63 milyon dolar tutarında bir hedef belirlemişti. Cloud Imperium Games'in hedeflediği bu miktara 2014 yılında ulaşılmıştı. 2014 yılından bu zamana kadar bağışlar devam etti ve bu miktar dört yüz milyon dolara ulaştı.

Star Citizen yaratıcısı Christopher Roberts, geçtiğimiz yıl söz konusu video oyunu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu. Roberts, yaptığı açıklamada, hayranlara birkaç yıl önce oyunda vadedilen özelliklerin için boş bir rüya olmadığını ve oyuna entegre etmek için 10 ila 20 yıl daha sürmeyeceğini söylemişti.

CIG, açıklamanın yapıldığı tarihten bu yana oyuna eklenen yenilikler hakkında oyuncuları haberdar etmek içni daha fazla çaba sarf etti. CIG'nin son gönderisi 17 Kasım tarihinde geldi. Bu gönderi, oyunun alfa sürümü ile ilgili birtakım detaylar içeriyor.

Dünya genelinde oldukça uzun bir süredir milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Star Citizen'in Alpha 3.15 sürümüne ait bir video yayımlandı. 1 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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