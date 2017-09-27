Star Trek: Discovery Korsan Olarak En Çok İndirilen Dizi Oldu

Star Trek:Discovery'nin ilk iki bölümü, en çok korsan olarak indirilen 20 TV dizisi arasında yer almayı başardı.

Pazar günü yayınlanan Star Trek: Discovery'nin ilk iki bölümü, ABD'de korsan olarak yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Dizinin galası, en çok korsan olarak izlenen Star Trek bölümleri sıralamasında da başlara yerleşti.

Dizi, şimdilik Game of Thrones dizisi kadar küresel bir korsan indirme talebi yaşamasa da bu rakam, kendi başına ABD'de benzer bilim kurgu dizileri arasında bir ilk olarak ifade ediliyor.

Star Trek: Discovery'nin ilk bölümü, korsan medya indirme sitesi Pirate Bay'ın en çok talep gören videolar listesine göre 12'inci sıraya yerleşmeyi başarırken, ikinci bölümü pilot bölümünden geride kalarak 19'uncu sıraya yerleşti.

Star Trek: Discovery, listelerde yıllardır en çok korsan indirilen dizi unvanını elinde tutan Game of Thrones'a göre henüz oldukça geride olsa da dizinin gördüğü ilgi, benzer kategorilere göre oldukça fazla.

Star Trek: Discovery serisi 25 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. CBS ve Netflix üzerinden yayınlanan dizi, bundan sora CBS üzerinden ücretli olarak yayınlanacak.