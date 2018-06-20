Star Trek Serisinin Efsane Karakteri Kaptan Pickard Geri Dönüyor!

Bilim kurgu denilince akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Star Trek, Amerikan CBS kanalı ile ekranlara geri dönmüştü. Aynı zamanda Netflix’te de yayınlanan ve ilk sezonuyla ağızda müthiş bir tat bırakan dizinin yeni sezonu hakkında çok önemli bilgiler geldi.

İlk kez Gene Roddenberry tarafından yapılan ve 1966’dan 1969'a kadar toplamda 80 bölüm boyunca izleyenlere eşsiz bir uzay macerası yaşatan Star Trek, geçtiğimiz yıl Star Trek: Discovery ile hayranlarının karşısına çıkmıştı.

İlk sezonuyla beklentileri fazlasıyla karşılayan ikonik bilim kurgu serisi, CBS All Access'ten 2. sezon onayını almayı başardı. Çekim sürecinde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle yapımcı Brian Fuller ile yolları ayıran, daha sonra yerine gelen Gretchen Berg ve Aaron Harberts’ın da fişini çeken yapım, çareyi yeni Star Trek serisinin yaratıcılarından Alex Kurtzman’da bulmuştu.

CBS ile 5 yıllık yeni anlaşmaya varan ünlü yapımcı, Star Trek: Discovery’nin ikinci sezonu için kolları sıvadı. Dahası, The Hollywood Reporter ’ın sayfalarına taşıdığı habere göre, Kurtzman’ın üzerinde çalıştığı yeni Star Trek dizilerinden bir tanesi Patrick Stewart tarafından hayat verilen efsane karakter Kaptan Pickard hakkında olacak.

Haberde, Kaptan Pickard’ın hayatını konu alacak olan dizi için Patrick Stewart ile görüşmelerin henüz sürdüğü, ancak anlaşmanın çok yakında açıklanabileceği belirtiliyor. Öte yandan söz konusu dizinin 90’larda yayınlanan Star Trek: The Next Generation’ın bir devamı olabileceği de iddialar arasındaki yerini aldı.