Star Wars, Ahsoka’nın Yeni Fragmanını Yayınladı!
Bilim kurgu dizileri arasında öncü konumda yer alan Star Wars, Ahsoka dizisi için yeni bir fragman yayınladı. İşte detaylar!
Disney, 23 Ağustos’ta yayınlanacak olan “Ahsoka” dizisi için yeni bir fragman yayınladı. Rosario Dawson'ın başrolünü oynadığı “Ahsoka” dizisinin Star Wars Rebels'tan birçok tanıdık yüzle nasıl kesişeceğini ayrıntılarıyla anlatan yeni fragman izleyicileri heyecanlandırdı.
Star Wars'tan Sinemaseverleri Heyecanlandıran Paylaşım
İktidar savaşlarının merkezde yer aldığı dizide Ahsoka'nın kendisi gibi Baylan Skoll (Ray Stevenson) ve Büyük Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) da iktidarı ele geçirmeye çalışıyor.
Thrawn’ın geri dönüşü ve Baylan kötü ittifak kurmaya çalışırken, Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) ve Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) gibi kahramanlar, Ahsoka'nın yanında yer alıyor. Fragmandan anlaşıldığı üzere dizi, The Mandalorian'ın son sezonlarında olduğu gibi, romanlardan belirli unsurları içeriyor gibi görünüyor.
Ahsoka Oyuncu Kadrosu
- Rosario Dawson (Ahsoka Tano)
- David Tennant (Huyang)
- Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren)
- Eman Esfandi (Ezra Bridger)
- Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla)
- Ivanna Sakhno (Shin Hati)
- Hayden Christensen (Anakin Skywalker)
- Ray Stevenson (Baylan Skoll)
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
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