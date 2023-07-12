Star Wars, Ahsoka’nın Yeni Fragmanını Yayınladı!

Disney, 23 Ağustos’ta yayınlanacak olan “Ahsoka” dizisi için yeni bir fragman yayınladı. Rosario Dawson'ın başrolünü oynadığı “Ahsoka” dizisinin Star Wars Rebels'tan birçok tanıdık yüzle nasıl kesişeceğini ayrıntılarıyla anlatan yeni fragman izleyicileri heyecanlandırdı.

Star Wars'tan Sinemaseverleri Heyecanlandıran Paylaşım

İktidar savaşlarının merkezde yer aldığı dizide Ahsoka'nın kendisi gibi Baylan Skoll (Ray Stevenson) ve Büyük Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) da iktidarı ele geçirmeye çalışıyor.

Thrawn’ın geri dönüşü ve Baylan kötü ittifak kurmaya çalışırken, Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) ve Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) gibi kahramanlar, Ahsoka'nın yanında yer alıyor. Fragmandan anlaşıldığı üzere dizi, The Mandalorian'ın son sezonlarında olduğu gibi, romanlardan belirli unsurları içeriyor gibi görünüyor.

Ahsoka Oyuncu Kadrosu