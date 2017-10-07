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Star Wars Battlefront 2 Açık Beta Süreci Başladı

Star Wars Battlefront 2 Betası Başladı
Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun
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Oyuncular tarafından merakla beklenen Star Wars Battlefront 2 için açık beta süreci başladı. Oyunu ön sipariş ile satın alan kullanıcılar 6-9 Ekim tarihleri arasında bu sürece dahil olabilir.

Sınırlı oyun modları ve küçük bir harita bulunan Star Wars Battlefront 2 beta sürecinden Playstation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları faydalanabilecek. Oyunu satın aldıkları Origin hesabıyla beta'ya katılacak oyuncular kolaylıkla oyuna erişebilecekler. Bu arada unutmadan belirtelim, Star Wars Battlefront 2 PC platformu için 22.8 GB, PlayStation 4 için 15.3 GB ve Xbox One için de 13.2 GB indirme boyutuna sahip.

Star Wars Battlefront 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10
  • İşlemci: AMD FX-6350 veya Intel Core i5 6600K
  • Bellek: 8GB RAM
  • Ekran kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB veya Nvidia GeForce GTX 660 2GB
  • DirectX: 11.0 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
  • Çevrimiçi Gereksinimler: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Star Wars Battlefront 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700 veya üzeri
  • Bellek: 16GB RAM
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 4GB veya Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
  • DirectX: 11.1 Uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
  • Çevrimiçi Gereksinimler: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Star Wars Battlefront 2'nin tam sürümü 17 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Bu tarihten önce oyunu test etmek isterseniz bu beta sürecine katılmanızı tavsiye ediyorum. Oyunun küçük bir bölümünden de faydalanacak olmanız evrene alışmak için iyi bir fırsat.

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ETİKETLER: star wars star wars battlefront

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