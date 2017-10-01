Star Wars Battlefront 2'nin Hikaye Sinematiği Yayınlandı

Battlefield serisindeki son oyunların yapımcısı olan DICE firması tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront 2'nin yeni bir videosu yayınlandı. Yayınlanan sinematik video, oyunun tek oyunculu hikayesinin birkaç dakikasını bizlere gösteriyor.

Star Wars Battlefront 2'nin 2 dakikalık sinematik videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ayrıca oyunun 17 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacağını, multiplayer açık beta sürümünün ise 6 Ekim'de (oyunu ön siparişle alan kullanıcılar için 4 Ekim) başlayıp 9 Ekim'de sona ereceğini de belirtelim.