Star Wars: Battlefront II Celebration Edition Ortaya Çıktı

Yaşanan sızıntı doğru çıkarsa, bu hafta Star Wars: Battlefront II oyununun Celebration Edition sürümü satışa sunulacak.

EA DICE tarafından geliştirilen şimdilik son Star Wars oyunu, Electronic Arts yayıncılığında 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Geride bıraktığımız iki sene boyunca içerik anlamında oyuncuları memnun eden bir performans sergilenmişti. 20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile Star Wars: Rise of Skywalker filminden içerikler de Star Wars: Battlefront II oyununa eklenecek ama bunun öncesinde Electronic Arts ve EA DICE araya Star Wars: Battlefront II Celebration Edition sıkıştıracaklarmış gibi görünüyor.

True Achievements sayfasında yer alan detaya göre, Celebration Edition 5 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer henüz oyunu satın almamışsanız ve tam bir Star Wars: Battlefront II deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu yeni sürümü almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

İçerik olarak ana oyun ve beraberinde bu zamana kadar yayınlanmış olan tüm ücretsiz güncellemeler gelecek. Bunlara ek olarak, altı Legendary karakter ve 20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile Rey, Finn ve Kylo Ren için gelecek Star Wars: Rise of Skywalker filminden esinlenilenerek oluşturulanlar dahil yirmi beşten fazla Hero görünümü, yüz yirmi beşten fazla Trooper ve Reinforcement görünüm, yüzden fazla Hero ve Trooper karakter tepkisi ve ses kayıtları ve yetmişten fazla Hero ve Trooper zafer pozları Star Wars: Battlefront II Celebration Edition içeriğinde bulunanlar olacak.

Şu an için Electronic Arts ve / veya EA DICE resmi bir açıklama yapmış değiller ama çıkış tarihi resmi ise beklenen duyurunun da yakın olduğunu tahmin ediyoruz.