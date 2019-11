Star Wars: Battlefront II için Kasım ve Aralık Ayları Hareketli Geçecek

Son dönemdeki Star Wars oyuları ve filmleri içerik anlamında paralel olarak gidiyorlar, bildiğiniz üzere ve vizyona giren her yeni Star Wars filminin içeriklerini de oyunlarda görebiliyoruz. Mesela 2015 yılında vizyona girmiş olan Star Wars: Bölüm VII - Güç Uyanıyor filmi içerikleri aynı yıl satışa sunulmuş olan Star Wars: Battlefront oyununa eklenmişti. Aralık ayında ise yeni bir Star Wars filmi, Star Wars: The Rise of Skywalker vizyona girecek. Topluluk Yöneticisi Ben Walke da Star Wars Battlefront II filmi ile ilgili içeriklerin yayınlanacağının müjdesini verdi.

Şimdilik içerikler ile ilgili herhangi bir detay verilmiş değil ama önceden yayınlanmış olanlara bakarak, filmde göreceğimiz karakterlerin ve senaryonun geçeceği mekanların harita olarak Star Wars: Battlefront II oyununa getirileceğini tahmin edebiliriz.

Öte yandan, bu ay ve Aralık ayı Star Wars: Battlefront II ve oyuncuları için oldukça hareketli bir ay olacak. Kasım ayı için takvimde dört ayrı topluluk etkinliği var. Bunlardan ilki 8 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasındaki Fast Spawn olacak. Blast ve Strike modlarını kapsayacak olan etkinlik sırasında ölen oyuncular bir saniye sonra yeniden doğacaklar.

15 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında da Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun çıkışına özel bir kutlama etkinliği var ve oyunun genelindeki bütün modlarda çifte XP kazanabileceksiniz.

22 - 25 Kasım 2019 tarihleri arasındaki etkinlik ise bir diğer Fast Spawn olacak. Hero Starfighter ve Starfighter Assault modlarındaki yeniden doğma süreleri bir saniyeye düşürülecek. Ayrıca hafta sonunda da üç kat XP kazanabilmek mümkün olacak. 29 Kasım - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında da Battle Point etkinliği var. Boots on the Ground hafta sonunda araçlar ile geri dönecek.

Ayrıca bu ay içerisindeki her Çarşamba günü de çifte XP kazanabileceksiniz.

The Star Wars Battlefront II Community Calendar for November is here. 💨 Fast Spawn in Blast / Strike ➡️ Double XP Weekend ⏩ Triple XP Weekend for Starfighter modes 👢 Boots on the ground, with vehicles ➡️ Every Wednesday is also a Double EXP day. pic.twitter.com/9QHRJtcxCk

Aralık ayında ise öncelikli olarak bu ay içinde yayınlanması planlanan ama ertelenen Star Wars: Battlefront II güncellemesi yayınlanacak. Ben Walke tarafından verilen bilgiye göre içerikte herhangi bir kesintiye gidilmemiş. Sadece tarihte değişiklik yapılmış. Ertelenen güncellemenin yayınlanmasının ardından bir de Aralık ayı güncellemesi var. Bunlara ek olarak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Star Wars: The Rise of Skywalker filmi ile ilgili içerikler de Star Wars: Battlefront II ile oyuncularının beğenisine sunulacak.

We've also got some news regarding our content updates.



🗓️ Nov update now arrives first week of Dec

⏭️ A second update in Dec will follow

✂️ No cut content, just dates moving

🎉 Dec will be a celebration month for us, headlined by Star Wars: The Rise of Skywalker content pic.twitter.com/aK3FW2ZBfp