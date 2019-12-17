Star Wars: Battlefront II'nin The Rise of Skywalker Güncellemesinden Fragman

Electronic Arts ve EA DICE, Star Wars: Battlefront II için yeni bir fragman yayınladılar. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragmanda, oyuna eklenecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker içerikleri gösteriliyor.

Yeni bir güncelleme bugün itibarıyla yayınlanacak. The Rise of Skywalker adı altında yayınlanacak olan yeni güncelleme ile Takodana, Jakku ve Starkiller Base kooperatif rotasyonuna eklenecek.

Kooperatif rotasyonlarının haricinde, dört yeni destek kuvvet de Star Wars: Battlefront II oyununa gelecek. Bunlardan iki tanesi First Order'ın Infiltrator sınıfı Sith askeri ve revizyondan geçirilmiş Jet Trooper, diğer ikisi ise Resistance için Gunner ve Spy birimleri olacak. Ayrıca Hero tarafı için yeni filmden esinlenme Finn, Rey ve Kylo Ren görünümlerini bugün itibarıyla seçebileceksiniz. Bu görünümler, Star Wars: Battlefront II'nin Celebration sürümüne dahilken standart versiyonda oyun içi krediler ve kristaller ile alınabilecek.

Bu ay Star Wars: Battlefront II oyununa ormanla kaplı başka bir gezegen daha eklenecek ama 20 Aralık 2019 tarihini beklemeniz gerekecek. Bu gezegende Resistance (Direniş) veya First Order (İlk Düzen) tarafında yer alarak oynayabileceksiniz. Öte yandan, bu gezegenin Heroes vs. Villains modunda da seçilebilir olacağı söyleniyor.

Electronic Arts ve EA DICE tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.