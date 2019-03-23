Star Wars: Battlefront II'nin Yeni Modu Geliyor

Bu ay Electronic Arts ve EA DICE için oldukça hareketli geçiyor. Bir yanda Battlefield V oyunundaki Tides of War için yayınlanan Trial by Fire içeriği için çalışmalar devam ederken, diğer yanda da Star Wars: Battlefront II oyununun yeni büyük çaplı oyun modu için geri sayım devam ediyor. Haftaya yayınlanacak olan mod için merak edilen detaylar sonunda paylaşıldı.

Bu ayın ortalarına doğru sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, yeni bir Star Wars: Battlefront II modu yayınlanacak. 26 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak olan bu modun adı Capital Supremacy olacak. Yirmiye yirmi olan bu mod, iki takımın mücadelesine sahne olacak. Bu noktada ilginç bir detay var ki, bu iki takımın haricinde, her birinde yapay zeka tarafından yönetilen on iki karakterin olacağı iki takım ve çift tabanca kullanan ARC Trooper ve Vibrosword kullanan BX serisi Commando Droid, destek kuvvet olarak savaş alanında bulunacak. Heroes tarafında Obi-Wan, Anakin, Yoda ve Chewbacca karakterleri, Villains tarafında ise Grievous, Dooku, Darth Maul ve Bossk karakterleri seçilebilir olacak.

Capital Supremacy modu iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, takımlar, beş farklı noktayı kontrolleri altına almaya çalışacaklar. Bu sayede, takviye biletleri elde etmiş olacaklar. Takımlardan birisi yeteri kadar takviye biletine sahip olduktan sonra, diğer takımın Capital Ship'ine saldırma hakkı kazanacak. Bu noktada, her iki takımın da mekiklere ulaşması gerekecek ve sonrasında da ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada sadece yirmiye yirmi takımların mücadelesi olacak. Saldırıda bulunan takımın, savunmadaki takımı aşarak Capital Ship'in zayıf noktalarını koruyan güvenlik konsollarına ulaşması gerekecek. Bunu başardıklarında, galip gelmiş sayılacaklar. Eğer savunmada olan takım başarılı olursa, bu defa doğrudan ilk aşamaya geri dönülecek. Capital Ship yok edilene kadar bu süreç devam edecek.

Capital Supremacy modu, oldukça eğlenceli bir mod olacakmış gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?