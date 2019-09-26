Star Wars: Battlefront II'ye Kooperatif Desteği Geldi

Star Wars: Battlefront II için içerik desteğine son sürat devam eden Electronic Arts ve EA DICE, oyun için yeni bir güncelleme daha yayınladılar.

1.38 versiyonlu yeni güncelleme eş zamanlı olarak PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlandı. PC platformunda 8.11 GB boyutunda olan güncelleme için PlayStation 4 üzerinde 6.12 GB ve Xbox One üzerinde de 7 GB civarı bir alanı boşa çıkartmanız gerekiyor.

Yeni güncelleme ile Capital Supremacy modu için Klon Savaşları gezegeni olan Felucia ekleniyor. Tek yenilik elbette bu değil. Eğer kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynamayı seviyorsanız, Geonosis, Kashyyyk, Kamino, Naboo ve Felucia gezegenlerinde dört kişiye kadar çevrimiçi kooperatif desteği sayesinde yapay zekaya karşı savaşabileceksiniz.

Bir diğer yenilik ise Instant Action olacak. Geonosis, Kashyyyk, Kamino, Naboo ve Felucia gezegenlerinin seçilebilir olacağı bu mod sayesinde çevrimdışı olarak yapay zeka ile savaşabileceksiniz.

Clone Commando Galactic Republic tarafında yeni Reinforcement (Takviye) olarak eklenirken, Darth Maul için yeni bir karakter tepkisi ve Luke Skywalker için Farmboy görünümü geliyor. 11 - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında Capital Supremacy modunda Felucia gezegenindeki on beş geçici karargahı ele geçirerek Darth Maul için KENOBI! karakter tepkisini, Instant Action modunda da kooperatif oynayarak yüz elli kadar düşmanı bertaraf ederek Farmboy görünümü açabilirsiniz.

Son olarak, Star Wars: Battlefront II oyununun genelinde hata çözümlemeleri ve dengeleme ayarlamalarının gerçekleştirildiğini söylemeden geçmeyelim.