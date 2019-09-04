Star Wars: Battlefront III Oyununu Göremeyebiliriz

Star Wars: Battlefront II, EA DICE stüdyosundan görebileceğimiz son Star Wars oyunu olabilir veya Battlefront serisi bu oyunla son bulabilir. Son gelen açıklamaya göre Star Wars: Battlefront III için herhangi bir hazırlık yapılmıyor.

Star Wars: Battlefront II hem Electronic Arts hem de EA DICE için oldukça sıkıntılı bir tecrübe oldu. Çıkışı öncesinde oyuncularla ganimet kutularından dolayı ciddi bir kriz yaşanmıştı hatırlayacağınız üzere. Amerika menşeli yayıncı geri adım atmak zorunda kalmış ve ganimet kutuları da iptal edilmişti. Aradaki buzlar sonradan erimiş olmasına rağmen Star Wars: Battlefront II yüzleri halen güldürmüş değil. 2017 yılından bu yana güncellemeler ile oyun içerik bakımından güncel tutulmaya çalışılıyor. Ancak aynı süre içerisinde ciddi oyuncu kayıpları yaşandı. Bu durum da Electronic Arts ve EA DICE stüdyosunu Star Wars: Battlefront III oyununu yapmaktan vazgeçirmiş gibi görünüyor.

PCGamesN sitesi Star Wars: Battlefront II Tasarım Yönetmeni Dennis Brannvall ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Röportaj sırasında haliyle Star Wars: Battlefront III oyunu sorulmuş. Alınan cevap ise bir hayli şaşırtıcı ama diğer yandan da kabul edilebilir.

"Devam oyunları halen uygulanabilir, aksi durumda insanlar yapmazlardı ama eskiden olduğu kadar açlık yok." yorumunda bulundu Brannvall ve devam etti. "Devam oyunu yaptığımız, sonrasında bir yıllık sezon bileti yaptığımız ve sonrasında da sıradaki oyuna geçtiğimiz devam oyunları zincirine fazlasıyla alışkınız. Endüstrinin bu açıdan değiştiğini düşünüyorum... Önceden çok işlevseldi, ana oyunu yapıyorduk ve dört indirilebilir içerik için anlaşıyorduk ve sonra bitiyordu. Arkasından oyuncuların parasını verdikleri şeyin değerlendirmesine odaklanıyorsunuz ve ortada çalışmayan bir sistem varsa işaretliyor ve bunu devam oyununda düzelteceğinizi söylüyorsunuz. Bu defa bu şekilde yapmayacağız."

Bu sene Respawn Entertainment ile Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun senesi olacak. Bir dönüm noktası olabilir. Eğer bu oyun olumlu geri dönüşler alırsa ve EA DICE da sonradan fikrini değiştirirse, planlamasını bu yönde yapabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.