Prodüksiyonda Olan Star Wars Filmleri İptal Edildi!

Variety'nin haberine göre Marvel başkanı Kevin Feige ve Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins'in çekeceği bir çift Star Wars filminin geliştirme süreci iptal edildi.

Feige ve Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy'nin olası bir Star Wars filmini ilk kez 2019'da duymuştuk ancak duruma yakın kaynaklar Variety'ye rafa kaldırıldığını söyledi. Aynı durum Jenkins'in üzerinde çalıştığı Rogue Squadron filmi için de geçerli. Filmin yapımının 2021'de ve geçen yıl olmak üzere iki kez ertelendiği düşünüldüğünde bu o kadar da şaşırtıcı değil. Aralık ayında Jenkins filmin geleceğiyle ilgili belirsizliğini dile getirmiş ve o sırada "olup olmayacağını bilmediğini" belirtmişti.

Planlanan Yeni Star Wars Filmlerine Dair Detaylar

Bu aksiliklere rağmen Variety, Taika Waititi'nin Star Wars filminin prodüksiyonunun devam ettiğini ve hatta filmde rol alabileceğini bildirdi. Thor: Love and Thunder ve Thor: Ragnarok'un arkasındaki isim olan Waititi, The Mandalorian'ın birkaç bölümünü de yönetmişti.

Kaynaklar ayrıca Variety'ye Lucasfilm'in Lost'un ortak yaratıcısı Damon Lindelof ve Ms. Marvel'da çalışan Oscar ödüllü Sharmeen Obaid-Chinoy'dan bir Star Wars filmi için "kararlı" olduğunu söyledi. Bir de Deadpool 3'ün yönetmeni Shawn Levy'nin gerçekleştirmeye kararlı olduğu potansiyel Star Wars filmi var.

Disney'in bir sonraki Star Wars filmini yayınlaması beklenen Aralık 2025'e kadar pek çok şey olabilir. 7 Nisan'da başlayacak Star Wars Celebration etkinliği sırasında daha detaylı bilgiler öğrenmeyi bekliyoruz.