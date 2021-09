Star Wars Gezegenleri Minecraft Haritası Olarak Tasarlandı (Video)

Bazı Star Wars gezegenleri, Minecraft haritası olarak tasarlandı. İşinde başarılı bir harita yapımcısı, Yıldız Savaşları'nın akıllara durgunluk verecek güzellikteki gezegenlerini Minecraft'a getirmek için kollarını sıvadı ve video oyununa daha şimdiden pek çok gezegeni getirmeyi başardı.

Minecraft topluluğu daha önce birçok harita tasarladı. Bu haritalar sayesinde Half-Life, The Witcher, Doom, Stardew Valley ve Breath of the Wild gibi video oyunlarıyla bütünleşmiş haritalar Minecraft'a getirildi. Görünüşe bakılacak olursa topluluk için sırada Yıldız Savaşları'nın gezegenleri var.

Hangi Star Wars Gezegenleri Minecraft Haritası Olarak Yapıldı?

Çalışmalarının ekran görüntülerini Reddit'e yükleyen Vistachess isimli bir harita yapımcısı, Star Wars'ın bütün galaksisini tek kişilik bir ekip halinde Minecraft'ta inşa etmek için çalışmalara başladı. Bu oldukça çılgınca bir hedef ancak harita yapımcısının mevcut haritalarına bakılacak olursa harita yapımında çok başarılı olduğu ve bu zamana kadar oldukça iyi ilerleme kaydettiği söylenebilir.

Vistachess şu anda Tatooine ve Coruscant olmak üzere iki farklı kurgusal gezegenin haritasını yapmış ve herkese açık olarak paylaşmış bulunuyor. Tasarımcı, Tatooine ve Coruscant'i yapmasının 1 yıl gibi bir süre aldığını belirtiyor. Bu, harita tasarımcısının bütün Star Wars galaksisinin yakın bir zamanda Minecraft'a getiremeyeceği anlamına geliyor. Önümüzdeki aylarda Naboo, Hoth, Yavin ya da Endor'u görmek, Yıldız Savaşları hayranları için sevindirici olabilir.

Star Wars gezegenleri Minecraft haritası olarak yapılmaya devam ediliyor. Bu süre içerisinde Vistachess'ın gezegen gezegen ilerlemelerini takip etmek istiyorsanız harita yapımcısının haritalarının videolarına YouTube kanalından ya da Reddit paylaşımlarının yer aldığı hesabından göz atabilirsiniz.

