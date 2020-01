Star Wars Hayranlarından Şok Suçlama

Star Wars hayranları, yapımcı J. J. Abrams’ın, Disney şirketi tarafından baskı altında olduğunu, bu nedenle The Rise of Skywalker filmini istediği gibi tamamlayamadığını, film boyunca önemli eksik sahneler olduğunu iddia ediyor.

Star Wars hayranları Reddit ve Twitter kanalıyla, eksik sahnelerin yayınlanması için kampanya başlattı.

Hayranlardan biri Twitter üzerinden Disney şirketi için homofobik ve ırkçı sıfatlarını kullanırken, kesilmiş sahnelerin olduğunu belirtti. Ve diğer hayranlara “Hala bir şey yapmadan duruyor muyuz?” şeklinde çağrıda bulundu.

so basically to sum things up the reylo kiss was fan service d*sney is racist and homophobic and doesnt give a single shit about star wars or its actual fans and there is a 3 hour cut out there that still exists and we are JUST SITTING HERE #ReleaseTheJJCut #ReleaseTheAbramsCut pic.twitter.com/Y0POqvlYtJ