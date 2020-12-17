40 Yaşındaki Star Wars: İmparator Filminin Kamera Arkası Yayınlandı

Star Wars: The Empire Strikes Back kamera arkası görüntüleri yayınlandı. İlk olarak 1980 yılında yayınlanan ve Star Wars serisinin en iyi filmi olarak kabul edilen Star Wars: The Empire Strikes Back, kamera arkası görüntüleri ve çekim hatalarıyla yeniden gündemde.

Star Wars: The Empire Strikes Back prodüksiyonundan ortaya çıkan yeni görüntüler, geçtiğimiz Salı günü filmin 40. yıl dönümünü anmak için paylaşıldı. The Empire Strikes Back film setinde daha önce görülmemiş hataları ve kamera arkası görüntüleri içeren video ayrıca Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher'ın sahnelerini de barındırıyor.

1980 yapımı Star Wars filminin oyuncu kadrosunu ve çekim ekibini gösteren 7 dakikalık video, Star Wars setlerinde daha önce hiç görülmemiş görüntülere yer veriyor. The Empire Strikes Back filminin 40 yıldır nasıl ayakta kaldığını da gözler önüne seren kamera arkası görüntüleri, Star Wars'un başarısını kanıtlar nitelikte.

Ayrıca devam eden Koronavirüs salgını, 40. yıla özel yeniden hazırlanması planlanan özel teatral sürümün iptal edilmesine yol açmıştı. Ancak yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle birlikte Star Wars hayranları eski yıllara yeniden gidebilme fırsatına sahip.

Star Wars: The Empire Strikes Back kamera arkası görüntülerini izlemelisiniz

Bu görüntülerin bazıları tanıdık olsa da - Harrison Ford'un Carrie Fisher'ın saçıyla oynaması gibi- birçoğunu ilk defa göreceksiniz. Star Wars filminin baş oyuncusu olan Mark Hamill, çekimlerin arasında filmin yapımından da bahsediyor. İlk filmin özetinden çok daha fazlası olmasına şaşırdığını belirtiyor ve günümüze kadar gelmeyi başaran Star Wars filmlerinin formülünden bahsediyor:

"Star Wars setine ikinci film için geri döndüğümde, izleyiciler o kadar şaşırdılar ki, bunun Star Wars'un kopyası olmadığını anladılar. Sanırım Star Wars filmlerini diğer serilerden ​​ayırt edici kılan da buydu."

The Empire Strikes Back; 17 Mayıs 1980'de Washington, D.C'de prömiyerini yapmış ve 21 Mayıs 1980'de gösterime girmişti. Film, 440 milyon dolarla 1980'in en çok hasılat yapan filmi olarak da tarihe geçti. Ayrıca ilk gösterimi ve birkaç kez yeniden yayınlanmasıyla birlikte dünya çapında 550 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Başlangıçta eleştiriler almasına rağmen, Star Wars efsanesinin en iyi filmlerden biri olarak kabul ediliyor.