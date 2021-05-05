Gerçek Star Wars Işın Kılıcı Geliyor

Disney dün yani 4 Mayıs 2021'de yayımladığı gerçek Star Wars ışın kılıcı videosu ile hayranların gözlerini kamaştırdı. Video toplamda 13 saniye sürmesine rağmen kılıç hayranların senelerce hayalini kurduğu bir kılıç olmasından ötürü oldukça merak uyandırdı.

Star Wars Işın Kılıcı Nasıl Çalışıyor, Fiyatı Ne Kadar?

Yeni kılıcın 2022 yılında Walt Disney World Resort'te kurulması beklenen Star Wars: Galactic Starcruiser'ın bir parçası olarak hayranlarının karşısına çıkarılması planlanıyor. Disney'in yayımladığı tanıtım videosunda yeni kılıçların nasıl çalıştığına dair herhangi bir ipucu yer almıyor fakat Disney'in 2017 yılında patentini aldığı içten aydınlatmalı kılıcın patentine bakılacak olursa kılıcın plastikle herhangi bir ilişkisinin olmayacağı öngörülebilir.

Kılıcın bu nedenle Yıldız Savaşları (Star Wars) serisindeki kılıçlara benzer şekilde kabzasının içinden dışarıya çıkan LED ışıklara sahip bir kılıç olması bekleniyor. Yeni kılıçlar muhtemelen bir gün dünya genelinde satışa sunulacak ancak o zamana kadar bu kılıçlardan birini kullanmanın tek yolu Star Wars: Galactic Starcruiser'ı ziyaret etmek olacak.

Mobilesyrup'taki habere göre yeni kılıçlar şu anda Walt Disney Imagineering tarafından geliştiriliyor. Bu kılıçların Disney otellerinden alınabileceği düşünülüyor. Kılıcın nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir bilginin olmaması gibi kılıcın fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor fakat Disney'in normal kılıcının yaklaşık 200$ fiyat etiketi ile satıldığı göz önünde tutulduğunda yeni kılıcın normalinden katbekat daha yüksek bir fiyata satılması muhtemel görünüyor.

Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenmeli?

Star Wars serisini daha önce hiç izlemediyseniz şimdi başlamak iyi bir fikir olabilir. Star Wars serisi hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler doğal olarak hangi filmden başlanması gerektiğini bilemeyebiliyor.

Aslına bakacak olursanız Star Wars serisini izlemeniz için takip etmeniz gereken tek bir sıra yok. Star Wars filmlerini çıkış tarihine göre izlemek isterseniz şu sırayı takip etmeniz gerekiyor:

Star Wars: Yeni Bir Umut

Star Wars: İmparator

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Gizli Tehlike

Star Wars: Klonların Saldırıs

Star Wars: Sith'in İntikamı

Star Wars: Güç Uyanıyor

Rogue One

Star Wars: Son Jedi

Han Solo

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars filmlerini kronolojik sıra ile izlemek istiyorsanız şu sırayı takip edebilirsiniz: