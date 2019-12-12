Star Wars Jedi: Fallen Order'a Fotoğraf Modu Eklendi

Star Wars Jedi: Fallen Order için bu hafta bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme ile oyuna fazlaca talep edilen fotoğraf modu ekleniyor.

Yeni eklenen fotoğraf modu sayesinde Cal Kestis ile çıktığınız maceradaki hoşunuza giden anları ve manzaraları ölümsüzleştirebileceksiniz. Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda zaten duvar kağıdı yapılmalık birçok manzara olduğu için iyi bir fırsat olacaktır.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından paylaşılan detaylara göre, fotoğraf modunun işlevi bu zamana kadar gördüklerimizden pek de farklı değil. Kameranın açısını ve odak mesafesini ayarlamanın dışında yakınlaştırma yapabiliyor ve çeşitli efektler uygulayabiliyorsunuz. Spot ışığı ekleme / kaldırma ve parlaklığını ayarlama, ana karakteri, yapay zeka karakterlerini ve kullanıcı arayüzünü gizleme fotoğraf modunun sunduğu diğer imkanların arasında yer alıyor.

Yeni güncelleme sonrasında, özelleştirme menüsüne giderek tercihinize göre ışın kılıcının belirli bir bölümünü çıkartabiliyorsunuz da. Bunların dışında Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun geneli için bir takım hata çözümlemelerinin ve bazı geliştirilmelerin yapıldığı da güncelleme notlarında yer alıyor.