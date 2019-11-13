Star Wars Jedi: Fallen Order'da Çok Önemli Bir İsmi Göreceğiz

Electronic Arts, bu hafta içerisinde yaptığı açıklama ile sürprizi bozacak durumları en aza indirgemek için Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun EA Access ve Origin Access Basic aboneleri ile buluşturulmayacağını duyurmuştu. Ancak bu hayatta olacak şeylerin önüne zaman zaman geçilemediğini de biliyoruz. Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun verilerini inceleyen kullanıcılar, bir takım gizleri de ortaya çıkardılar.

Ön-sipariş ile alınan oyunlar, bildiğiniz gibi çıkış gününde oynanabilir olmaları için önceden yüklemeye açılıyorlar. Bunun bir nevi risk teşkil ettiği bir kez daha onaylanmış oldu.

Aşağıdaki detaylar sürprizi bozacak bilgiler içerdiği için, eğer öğrenmek istemiyorsanız (ki şiddetle tavsiye ediyoruz), haberimizin buradan sonrasını okumamanız sizin yararınıza olacaktır.

ResetEra sitesi üzerinden paylaşılan detaylarda Star Wars evreninin simgesel ismi Darth Vader ile ilgili kodlara rastlanmış. Star Wars Jedi: Fallen Order konu olarak Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı ve Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut arasında geçtiği için aslında mantıklı da. Bu kodların arasındaki 'Darth_Vader_chest_plate_damaged' ise kendisiyle bizzat çatışacağımıza işaret ediyor olabilir.

Sızıntıların devamında ise hikayenin akışında Bogano, Zeffo, Kashyyyk, Dathomir, Umbara ve İmparatorluk yandaşlarının kalesinin bulunacağı Ilum olmak üzere altı kadar gezegenin olacağı söyleniyor. Bogano, Zeffo, Kashyyyk ve Dathomir gezegenleri araştırılmaya tamamıyla açık olacakken, Umbara ve Ilum daha küçük ve bu bağlamda daha sınırlı bir özgürlük sunacakmış.

Son olarak, Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun bir noktasında çift taraflı ışın kılıcı da kullanabilecekken, ışın kılıcımız mavi, yeşile çalan mavi, yeşil, çivit, mor, mora çalan kırmızı, sarı ve turuncu olmak üzere farklı renklere de bürünecekmiş.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Star Wars Jedi: Fallen Order, PlayStation 4, PC (Steam ve Origin) ve Xbox One için 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.