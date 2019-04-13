Star Wars Jedi: Fallen Order'dan Birkaç Küçük Detay Paylaşıldı

Bugün büyük gün. TSİ 21:30 sıralarında düzenlenecek olan Star Wars Jedi: Fallen Order paneli sırasında, oyunla ilgili merak edilen detaylar paylaşılacak. Anlaşılan o ki, geliştirici stüdyo epey sabırsız. Üst Yönetici Vince Zampella, panel öncesinde bir takım bilgileri paylaştı.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order, hatırlayacağınız üzere EA Play 2018 etkinliğinde duyurulmuştu. Üstünkörü bir sunumla duyurulmuş olan oyun hakkında pek fazla bir detay da verilmemişti. Tek bilinen, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrasının konu alınacağı Star Wars Jedi: Fallen Order, İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında başlatılan Jedi avından kurtulmayı başarmış olan acemi bir Jedi karakterinin başından geçenleri anlatacak oluşuydu.

Star Wars Celebration sırasında Lucasfilm tarafından gerçekleştirilen canlı yayın sırasında Respawn Entertainment Üst Yönetici Vince Zampella ile bire bir olarak röportajlar yapıldı. Kendisiyle yapılan röportajı bizleri heyecanlandırmak için uygun bir fırsat olarak kullanan Zampella, Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili ufak tefek bazı bilgileri önceden paylaştı.

Üst Yönetici tarafından verilen bilgiye bakılırsa, tamamıyla tek oyunculu bir hikayenin bulunacağı oyunda, çoklu-oyuncu modu bulunmayacakmış. Ayrıca oyun içi ödeme sistemi ile de karşılaşmayacağımız söyleniyor. Bu açıklama aslında bir bakıma ilginç oldu diyebiliriz; çünkü, yayıncı Electronic Arts iken çoklu-oyuncu modu ve oyun içi ödeme sistemi bulunmayan bir oyunun geliştirilmesi büyük olay. Gerçi Star Wars: Battlefront II de baştan oyun içi ödeme sistemi olmaksızın çıkmasına rağmen, bu sistem revizyona uğratılarak öyle ya da böyle oyuna adapte edilmişti. Bir diğer deyişle, Electronic Arts yine de rahat durmayabilir. Bekleyip, göreceğiz.