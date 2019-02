Star Wars Jedi: Fallen Order Detayları Nisan Ayında Paylaşılacak

Electronic Arts, isim haklarını elinde bulundurduğu Battlefield ve Star Wars serilerini birer yıl dönüşümlü olarak satışa sunuyor. Geçtiğimiz sene Battlefield V ile buluştuğumuzdan dolayı, bu sene Star Wars serisinin senesi olacak. Ne var ki bir Star Wars: Battlefront III göremeyeceğiz. Bu seneki Star Wars Celebration etkinliğinin yıldızı Star Wars Jedi: Fallen Order olacak.

Electronic Arts ile Walt Disney Company arasında devam etmekte olan anlaşma doğrultusunda, piyasaya çıkan Star Wars serisi oyunlarının hakları Amerikan menşeli yayıncının elinde olmaya devam ediyor. Oyunlar ise EA DICE stüdyosunun elinden çıkıyor ama bu seneyle birlikte ikinci bir stüdyo daha işin içine girecekmiş gibi görünüyor.

Titanfall, Titanfall 2 ve yakın bir zamanda çıkmış olan Apex Legends oyunlarıyla tanıdığımız Respawn Entertainment, Electronic Arts tarafından satın alınmasından sonra, yeni bir Star Wars oyunu için kolları sıvamıştı. EA Play 2018 etkinliği sırasında yapılan duyuru ise bu oyunun Star Wars Jedi: Fallen Order olduğu öğrenmiştik.

Did you hear? #StarWarsJediFallenOrder will be at #StarWarsCelebration Chicago! See the game for the first time on April 13th.



