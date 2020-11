Electronic Arts şirketinin ücretli abonelik servisi EA Play, yakın bir zamanda önemli bir AAA oyuna daha ev sahipliği yapacak. Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Play kütüphanesine katılıyor. Detaylar haberimizde.

Star Wars Jedi: Fallen Order, geçtiğimiz senenin Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulmuştu. Respawn Entertainment tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun, yine geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu.

Ana senaryo odaklı oyunun konusuna göre, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası gösteriliyor. Jedi grubunun Galaktik Cumhuriyet için hainler olarak damga yemesi sonrasında İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında Jedi avı başlatılıyor. Bu da görülen her Jedi’ın sorgusuz sualsiz öldürülmesi anlamına geliyor. Bir Jedi Padawan olan Cal Kestis rolünde olduğumuz Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda, hem geçmişimiz ile ilgili parçaları bir araya getirmeye, hem de Jedi Order'ı yeniden kurma görevindeki eğitimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bir yandan da peşimizde olan imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından yakamızı kurtarmak durumundayız.

Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play Servisine Geliyor

Eğer henüz bu muazzam kalitedeki oyunu denememişseniz, yakın bir zamanda güzel bir fırsatınız olacak. Amerika menşeli yayıncı tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Star Wars Jedi: Fallen Order 10 Kasım 2020 tarihinde EA Play servisinin ücretsiz oyunlar kütüphanesine eklenecek. Bu da demek oluyor ki, aktif bir aboneliğiniz olduğu sürece herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynamanız mümkün olacak.

EA Play aboneliği şu anda PlayStation 4 platformunda 25 TL karşılığında aylık ve 169 TL karşılığında yıllık olarak alınabiliyor. Steam mağazasında aylık abonelik ücreti 29 TL iken yıllık abonelik ücreti PlayStation 4 platformundaki ile aynı. Xbox One sahipleri ise aylık abonelik için 12 TL ve yıllık abonelik için 65 TL ödemeleri gerekiyor. Ama Xbox Game Pass Ultimate abonesi olup da Aralık ayına kadar beklerseniz, EA Play oyunlarına da erişim sağlayabileceğinizi hatırlatmadan geçmeyelim.