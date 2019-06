Star Wars Jedi: Fallen Order için İlk Oynanış Gösterimi Yapıldı

Duyurusunun EA Play 2018 etkinliğinde yapıldığı Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili ilk fragman ve merak edilen detaylar, geçtiğimiz Nisan ayındaki Star Wars Celebration etkinliğinde paylaşılmıştı. Acemi bir Jedi olan Cal Kestis karakterini yöneteceğimiz oyun, bildiğiniz gibi Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrasını konu alıyor. 15 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak olan oyun için ilk oynanış gösterimi de sonunda yapıldı.

Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili oynanış gösterimi, EA Play 2019 etkinliğinin başlangıcında gerçekleştirildi. Respawn Entertainment stüdyosunun başındaki isim olan Vince Zampella ve Oyun Yönetmeni Stig Asmussen ile yapılan girişten sonra da doğrudan on dört dakikalık Star Wars Jedi: Fallen Order oynanış gösterimine geçiş yapıldı.

Oyunun Alfa sürümünden alınan oynanış gösteriminde, Cal Kestis ile tutsak haldeki Wookie'leri kurtarmak için düşman üssüne giriş yapıyoruz. Hatırlayacağınız üzere Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda ışın kılıcını Force güçleri ile birleştirerek kullanabileceğimizden bahsedilmişti. Bunu oynanış videosunda net bir şekilde görebiliyoruz ve oldukça da zevkli görünüyor. Tabii ki esas zevki bizzat oynarken daha iyi alacağımızı düşünüyoruz. Standart düşmanlarla yapılan çatışmalara ek olarak Purge Trooper'lar ve dev örümceklerle yapılan savaş sekansları da videonun genelinde mevcut olarak karşımıza çıkıyor.

İlk Purge Trooper ile yapılan savaş öncesinde, yetenek puanının kazanıldığını belirten bir ibare beliriyor ekranda, ki bildiğiniz gibi oyunda gerek karakterimiz gerekse de ışın kılıcımız için geliştirmeler yapabiliyoruz ama ne yazık ki buna bağlı olarak yetenek ağacı video sırasında gösterilmiyor.

Saw Gerrera karakterinin de göründüğü oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!