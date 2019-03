Star Wars Jedi: Fallen Order için Sabırsızlanmaya Başlayabiliriz!

Star Wars Jedi: Fallen Order, şu an için büyük bir gizem olmaya devam ediyor. Hakkında çok fazla bir bilgimiz yok ve bildiklerimiz ise oyun hakkında pek bir fikir sahibi olmamıza yardımcı olmuyordu ama kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgi, yeni Star Wars oyunu için sabırsızlanmamıza yeterli bir sebep oldu. Star Wars Jedi: Fallen Order kadrosunda Chris Avellone da yer alıyormuş!

Oyun Tasarımcısı ve Senarist Chris Avellone, geçmişte birçok kaliteli yapımla karşımıza çıkmıştı. Aklımıza gelen ilk ikisi, tasarımcılığnı yaptığı Knights of the Old Republic II - The Sith Lords ve senarist kadrosunda yer aldığı Fallout: New Vegas. 2015 yılında Obsidian Entertainment ile yollarını ayırmış olan Avellone, serbest çalışan senarist olarak Divinity: Original Sin II, Pathfinder: Kingmaker, Prey ve Into the Breach de dahil olmak üzere birçok farklı yapımın da senaristliğini yapmıştı. Kalitesi ile aranan bir isim olan Avellone, bildiğiniz gibi Techland tarafından geliştirilmesine devam edilen Dying Light 2 oyununun da senaristliğini üstlenmişti. Ancak görünen o ki, bu listeye Star Wars Jedi: Fallen Order da eklenmiş.

I can't say 100% b/c of NDAs, but the ones I can say: I just finished up work with Jedi: The Fallen Order - and beyond that, there's another big bomb dropping in a month! Er, I mean, maybe. Ahem. — Chris Avellone (@ChrisAvellone) 1 Mart 2019

Edward21361164 isimli Twitter kullanıcısının kendisine sormuş olduğu, Dying Light 2 haricindeki hangi oyunların senaryo yazarlığını yaptığı yönündeki soruya cevap veren Chris Avellone, Star Wars Jedi: Fallen Order üzerindeki çalışmasını bitirdiğini açıkladı. Buna ek olarak, yakın bir zamanda duyurulacağını söylediği diğer büyük bir yapımın da geliştirici kadrosunda yer alıyormuş. Açıkçası bu gizemli yapımın ne olduğunu çok merak ediyoruz ama ister istemez bu gizemli yapımın, PAX East 2019 etkinliğinde duyurulmasının olası olduğu Borderlands 3 olup olmadığını da merak etmiyor değiliz.

Öte yandan, Chris Avellone'ın LinkedIn hesabına yansıyan detaya bakılırsa, Star Wars Jedi: Fallen Order üzerinde 2018 yılının Şubat ayından geçtiğimiz Ocak ayına kadar çalışmış. Çalışmaları ise hikaye çalışması, hikaye ve karakter incelemeleri ve sinematik diyaloglarını kapsıyormuş. Buradan bakacak olursak, ne kadar kaliteli bir yapımın bizleri beklediğine dair bir şüphemiz yok. Yani Star Wars Jedi: Fallen Order için heyecanlanmaya artık geçerli bir nedenimiz var.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilmesine devam edilen Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Play 2018 etkinliğinde duyurulmuştu. Ne var ki, bu zamana kadar pek fazla bir bilgiye sahip olamamıştık. Halihazırda bildiklerimiz ise Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith ve Star Wars: Episode IV - A New Hope arasında bir zamanda geçeceği ve Order 66 olarak nitelendirilen Jedi avından sağ kurtulmayı başaran acemi bir karakteri yönetecek oluşumuz ile sınırlı. 11 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Star Wars Celebration etkinliği sırasında düzenlenecek olan panel ile Star Wars Jedi: Fallen Order hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız.