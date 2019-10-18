Star Wars Jedi: Fallen Order için Üç Oynanış Videosu Daha Yayınlandı

Star Wars Jedi: Fallen Order, bu senenin merakla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Respawn Entertainment stüdyosunun geliştirdiği oyun ile buluşmamıza fazla bir zaman kalmadı. Eğer Star Wars Jedi: Fallen Order için sabırsızlanıyorsanız, üç yeni oynanış videosunun daha yayınlandığını söyleyelim.

Yakın bir zaman önce oyunu deneme fırsatı bulmuş olan oyun dünyasının önde gelen oyun mecraları, kalkan ambargo sonrasında ön bakış yazılarını yayına verdiler. Ön bakış yazılarının yanı sıra Famitsu, IGN Japan ve Game Clips And Tips kanalları üzerinden yayınlanan yeni oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oynanış videolarının genelinde Zeffonian tapınağının eski muhafız ve devasa bir düşmana ek olarak The Ninth Sister ve AT-ST ile yapılan boss savaşlarını ve türbin tesisi ve Zeffo mağaraları dahil birçok farklı mekanı görebiliyoruz. Ayrıca daha önceden yayınlanmış olan fragmanlar ve oynanış videolarında da gördüğümüz gibi Stormtrooper'lar ile yapılan savaşlar da eksik kalmamış.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Star Wars Jedi: Fallen Order konusu

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrasının konu alınacağı oyunda Cal Kestis isimli acemi bir Jedi rolünde olacağız. Dark Times sırasında geçecek olan hikayeye göre, İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında Jedi avı başlatılacak. Cal Kestis olarak biz de bir yandan Jedi eğitimimizi tamamlamaya çalışacakken, bir yandan da peşimizde olan imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından yakamızı kurtarmak durumunda olacağız.