Star Wars Jedi Fallen Order'ın Araştırma Sistemi Metroid'den Esinlenilmiş

Star Wars Jedi: Fallen Order bu sene çıkacak olan merakla beklediğimiz oyunların arasında yer alıyor. Senaryo odaklı olacak ve oyun içi ödeme sisteminin olmayacağı oyun, Respawn Entertainment tarafından geliştiriliyor. EA Play 2019 etkinliğinde yapılan oynanış gösteriminin ardından yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Game Informer sitesi Baş Bölüm Tasarımcısı Jeff Magers ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında da Star Wars Jedi: Fallen Order oyunundaki araştırma sistemi için Metroid serisinden esinlenişmiş olduğu ortaya çıktı.

Bölüm tasarımı perspektifinden ötürü temel olarak bir araştırma oyunu olduğunu söyleyen Magers, Metroid tarzı bölüm tasarımının kendilerine oyuncuya kılavuzlu araştırma sunmak için bir miktar bir yol gösterdiğini söyledi. Ne var ki Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda büyük ölçüde özgürlük olacakmışız. Öte yandan Metroidvania oyunlarında olduğu gibi gizler, aynı mekanlara geri dönebilmek ve becerilerimizle ve silahlarımızla yeni mekanları açabilmek mümkün olacakmış. Force güçlerimizi daha önceden geçemediğimiz bir geçici açmak ve bu sayede de bu sayede de oyundaki başka bir bölgeye veya bulunmayı bekleyen gizli bir eşyaya ulaşabilecekmişiz.

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise Baş Bölüm Tasarımcısı Jeff Magers, dallanıp budaklanan seçenekler, yapabileceğimiz farklı seçimler, keşfedilmeyi bekleyen gizler olacak olsa da Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda çizgisel kısımların olacağını söylüyor. Bu kısımlar yarım saat ile bir saat arasında değişecekmiş ve oyunun ilerleyen kısımlarında da buralara geri dönüş yapacakmışız. Tabii ki yeni teçhizatlarımız ve öncesine göre daha gelişmiş bir Cal Kestis ile.

Görünen o ki Respawn Entertainment özellikle de araştırma yapmayı seven oyuncuları oldukça sevindirecek bir oyun ile çıkacak. Bunlar şu anlık bildiklerimiz, ama Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun çıkışına yaklaştıkça çok daha fazla detayın ortaya çıkacağından şüphemiz yok. Gelişmeler için takipte olacağız.