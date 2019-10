Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Son dönemde çıkacak olan oyunlar için hazırlanan çıkış fragmanlarının çok önceden yayınlandığı dikkatinizi çekmiştir. Mesela son olarak Need for Speed: Heat için yayınlanan çıkış fragmanı gibi. Halbuki oyunun çıkışına bir haftadan fazla bir zaman var. Benzer bir durum Star Wars Jedi: Fallen Order için de gerçekleşti. Electronic Arts ve Respawn Entertainment, yeni oyunun çıkış fragmanını yayınladılar.

PlayStation 4, PC (Origin ve Steam) ve Xbox One için geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası konu alınacak. Dark Times sırasında geçecek olan oyunda, Order 66 adı altında Jedi avı başlatılmıştır. Cal Kestis olarak Jedi Order'ı yeniden kurabilmek için hem geçmişiniz ile ilgili parçaları bir araya getirmeye hem de Jedi eğitiminizi tamamlamaya çalışacaksınız. Bir yandan da peşimizde olan İmparatorluk ve yandaşlarından yakanızı kurtarmak durumunda olacaksınız. Neyse ki bu macerada yalnız değiliz. Eski bir Jedi olan Cere, Greez isimli bir kaçakçı ve minik dostumuz BD-1 en büyük yardımcılarımız olacaklar.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Star Wars Jedi: Fallen Order fragmanı bir dakikadan biraz uzun ve daha önceden görmediğimiz sinematik sahneler ve oynanış görüntülerinin harmanlanması ile oluşturulmuş. Ana karakterimiz Cal Kestis'i yardımcılarından birkaçı ile etkileşime girerken ve senaryo boyunca sık sık karşımıza çıkacak olan İmparatorluk yandaşları ile baş ederken görebiliyoruz ve aynı Star Wars filmlerinde olduğu gibi bol bol ışın kılıcı çatışmaları gerçekleşiyor.

Keyifli seyirler dileriz!