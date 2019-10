Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Geliştirilme aşamasında olan büyük oyunlardan bir tanesi daha tamamlandı. Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order için geliştirilme aşamasının sonuna gelindiğini duyurdu.

Star Wars Jedi: Fallen Order ilk olarak EA Play 2018 etkinliğinde çıkmıştı karşımıza ama sadece geliştirildiğine dair bir duyuru yapılmıştı. İlk detaylar ise bu senenin Star Wars Celebration etkinliğinde paylaşılmıştı.

Acemi bir Jedi olan Cal Kestis karakterinin başından geçenlerin anlatılacağı oyunda, Order 66 sırasında eski bir Jedi olan Cere ve Greez isimli bir kaçakçı ile çalışarak İmparatorluk ve Jedi avcısı yandaşlarından kaçmaya çalışacağız.

Geride bıraktığımız zaman içerisinde Respawn Entertainment tarafından geliştirilen oyun hakkında birçok fragman ve oynanış videosu izledik ve detaylı bilgilere sahip olduk. 15 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için yapacağı çıkışı öncesinde de geliştirici stüdyo Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunun nihai sürüme ulaştığını müjdeledi.

We are proud to announce that #JediFallenOrder has gone gold! We can't wait for you to embark on this adventure across the Galaxy with us on 11/15.



May the Force be with you! pic.twitter.com/93gHxxzEGc