Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Oynanışı Sekiro'ya Benzerlik Gösterecek

2017 yılında satışa sunulan Star Wars: Battlefront II sonrasındaki Star Wars oyunu ile bu sene buluşacağız: Star Wars Jedi: Fallen Order. Respawn Entertainment tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine devam edilen oyun 15 Kasım 2019 tarihinde bizlerle olacak. Nisan ayındaki Star Wars Celebration etkinliğinde düzenlenen panelden bu yana geçen zaman içerisinde oyun ile ilgili birçok bilgiye sahip olmuştuk. Yeni röportaj ise Star Wars Jedi: Fallen Order ile yeni bir detayı ortaya çıkarttı.

Oyun dünyasının önemli mecralarından olan EDGE, Oyun Yönetmeni Stig Asmussen ve Baş Savaş Tasarımcısı Jasen de Heras ile bir röportaj gerçekleştirdi. Star Wars Jedi: Fallen Order oynanış olarak Sekiro: Shadows Die Twice kadar olmasa da zorlayıcı olacakmış gibi görünüyor.

"Oldukça zorlu olacağını düşünmüştüm ve bu tür bir oyunu dayanıklılık çubuğu olmadan yapabileceğinizi bilmek az biraz rahatlatıcı. Saldırmanıza izin veriyorlar, yuvarlanmanıza izin veriyorlar, bunu özgürce yapmanıza izin veriyorlar ve sonrasında eğer doğru şeyi yaparsanız yapay zeka size söyleyecek. Bize oyuncunun yaptığı her şeyi sınırlamak zorunda olmadığımız onaylanmıştı. Biraz daha fazla eylemde bulunmalarına izin verin ve sonrasında da yapay zekanın onlara darbeyi indirmelerine izin ver. Ortada bizimkine benzer bir oyun olduğunu bilmek olumlu bir şeydi. Çok benzer."

Baş Savaş Tasarımcısı Jasen de Heras sonrasında sözü alan Oyun Yönetmeni Stig Asmussen ise FromSoftware stüdyosuna olan hayranlığını dile getirdi. "King’s Field'dan beri FromSoftware'ın büyük bir hayranıyım. King’s Field II'nin favori oyunlarımdan bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Ama söz konusu bir oyundan hoşlanmak ve o oyunu kendiniz için yapmak değil. Daha çok 'Neyin eğlenceli olabileceği hakkında ne öğrenebilirsiniz?'."