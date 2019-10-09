Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Electronic Arts, Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order için sistem gereksinimlerini açıkladı.

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası konu alınacak olan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda, Cal Kestis isimli acemi bir Jedi rolünde olacağız. Order 66 adı altında başlatılmış olan Jedi avından kaçacağımız senaryo boyunca Jedi eğitimimizi tamamlamaya çalışırken, bir yandan da geçmişimizle ilgili parçaları bir araya getirmeye çalışacağız.

Origin üzerinden açıklanan sistem gereksinimlerine bakılırsa, en aşağı AMD FX-6100 veya Intel i3-3220 işlemci, 8 GB bellek, AMD Radeon HD 7750 veya NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı öneriliyor.

En düşük ve önerilen sistem gereksinimlerinin tamamı için aşağıda bakabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Fallen Order En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci (AMD): FX-6100 veya muadili

İşlemci (Intel): i3-3220 veya muadili

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7750 veya muadili

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 650 veya muadili

DirectX: DirectX 11 uyumlu ekran kartı veya muadili

Depolama Alanı: 55 GB

Star Wars Jedi: Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri