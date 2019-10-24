Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Yeni Fragmanında BD-1'e Işık Tutuluyor

Star Wars Jedi: Fallen Order oyunun senaryosu boyunca sadık dostlarımızdan bir tanesi BD-1 olacak. Yayınlanan oynanış videolarının tamamında gördüğümüz bu robot, ister istemez aklımıza Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oyunundaki Metal Gear Mk.II'yi getiriyor. Peki BD-1 nasıl oluşturuldu? Yayınlanan son Star Wars Jedi: Fallen Order videosunda da bu anlatılıyor.

Bildiğiniz gibi bu tarz robotlar Star Wars evreninin bir parçası olmuştur ve oyun, dizi, film veya roman fark etmeksizin en az bir tane bunlardan görürüz. Hal böyle olunca da Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda da olması şaşırtıcı olmadı.

Videoda anlatılana göre Respawn Entertainment, BD-1'e kişilik ve duygularını ifade etmesini sağlamak konusunda karşılaştıkları problemi aşmak için BB-8'den yola çıkmışlar. Öte yandan ana karakterimizin BD-1'i sırtında taşıması fikri de Luke'un Yoda'yı Dagobah gezegeninde taşımasından ortaya çıkmış. Aynı şekilde eğitmesi de. Çünkü senaryo içerisinde BD-1 etrafı inceleyip keşfettiği detayı ana karakterimize iletecek. Yapacakları tabii ki bununla sınırlı olmayacak. Oynanış videolarında da gördüğümüz üzere bizim için kilitli kapıları açabilecek, sağlık paketleri temin edecek ve bunun gibi hayat kurtaracak birçok yardımda bulunacak. Zaten aralarındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu da görmüştük.

Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!